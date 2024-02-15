Nvidia, Amazon’dan sonra Google’ın da piyasa değerini geçti

Nvidia, dünyanın en değerli dördüncü şirketi
Nvidia, Amazon'u geçmesinden sadece bir gün sonra piyasa değerinde Alphabet'i geride bıraktı. An itibariyle 1,83 trilyon dolar değere sahip olan Nvidia, Alhabet’in 1,82 trilyon dolarlık değerini kıl payıyla geçti. Bu sayede Nvidia, Microsoft (3,042 trilyon dolar), Apple (2,84 trilyon dolar) ve Saudi Aramco’nun (2,06 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü şirketi oldu.
Nvidia’nın bu başarısının arkasında OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarında kullanılan büyük dil modellerini besleyen H100 GPU’ları bulunuyor. Nvidia’nın donanımlarını Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve daha birçok şirket kullanıyor. Talep o kadar büyük ki Nvidia’nın üretimi yetişemiyor. Sadece tek bir H100 GPU’sunun fiyatı 40.000 doları olabiliyor.
Nvidia, bu pazarın yüzde 90’ına hakim durumda ve teknoloji şirketleri, bu tekeli kırmak için kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeye başladı. Amazon, Microsoft ve Meta gibi devler kendi çiplerini geliştirip kullanmaya başlıyor. İlginçtir, bu şirketler zaten Nvidia’nın en büyük müşterilerinden. Bu arada Nvidia’nın güçlendirilmiş H200 AI GPU’su hemen kösede bekliyor. Yeni nesil B100 "Blackwell" AI GPU'ları ise bu yılın sonlarında göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.