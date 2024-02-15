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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Amazon’dan sonra Google’ın da piyasa değerini geçti

    Nvidia’nın yapay zeka donanım ve yazılımları onu dünyanın en değerli dördüncü şirketi konumuna taşıdı. Nvidia, Amazon’dan sonra şimdi de Google’ın piyasa değerini geçti.
    Nvidia, Google’ın piyasa değerini solladı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün (çarşamba) yayınladığımız haberimizde Nvidia’nın 1,78 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Amazon’u geçtiğini bildirmiştik. Uzmanlar Nvidia’nın çok geçmeden aynı şekilde Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’i de geçeceğini söylüyordu. Nitekim bu öngörü doğru çıktı ve Nvidia, Amazon’dan sonra şimdi de Google’ın piyasa değerini geçti.

    Nvidia, dünyanın en değerli dördüncü şirketi

    Nvidia, Amazon'u geçmesinden sadece bir gün sonra piyasa değerinde Alphabet'i geride bıraktı. An itibariyle 1,83 trilyon dolar değere sahip olan Nvidia, Alhabet’in 1,82 trilyon dolarlık değerini kıl payıyla geçti. Bu sayede Nvidia, Microsoft (3,042 trilyon dolar), Apple (2,84 trilyon dolar) ve Saudi Aramco’nun (2,06 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü şirketi oldu.

    Nvidia’nın bu başarısının arkasında OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarında kullanılan büyük dil modellerini besleyen H100 GPU’ları bulunuyor. Nvidia’nın donanımlarını Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve daha birçok şirket kullanıyor. Talep o kadar büyük ki Nvidia’nın üretimi yetişemiyor. Sadece tek bir H100 GPU’sunun fiyatı 40.000 doları olabiliyor.

    Nvidia, bu pazarın yüzde 90’ına hakim durumda ve teknoloji şirketleri, bu tekeli kırmak için kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeye başladı. Amazon, Microsoft ve Meta gibi devler kendi çiplerini geliştirip kullanmaya başlıyor. İlginçtir, bu şirketler zaten Nvidia’nın en büyük müşterilerinden. Bu arada Nvidia’nın güçlendirilmiş H200 AI GPU’su hemen kösede bekliyor. Yeni nesil B100 "Blackwell" AI GPU'ları ise bu yılın sonlarında göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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