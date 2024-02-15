Nvidia, Amazon’dan sonra Google’ın da piyasa değerini geçti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün (çarşamba) yayınladığımız haberimizde Nvidia’nın 1,78 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Amazon’u geçtiğini bildirmiştik. Uzmanlar Nvidia’nın çok geçmeden aynı şekilde Google’ın çatı şirketi olan Alphabet’i de geçeceğini söylüyordu. Nitekim bu öngörü doğru çıktı ve Nvidia, Amazon’dan sonra şimdi de Google’ın piyasa değerini geçti.

Nvidia, dünyanın en değerli dördüncü şirketi

Nvidia, Amazon'u geçmesinden sadece bir gün sonra piyasa değerinde Alphabet'i geride bıraktı. An itibariyle 1,83 trilyon dolar değere sahip olan Nvidia, Alhabet’in 1,82 trilyon dolarlık değerini kıl payıyla geçti. Bu sayede Nvidia, Microsoft (3,042 trilyon dolar), Apple (2,84 trilyon dolar) ve Saudi Aramco’nun (2,06 trilyon dolar) ardından dünyanın en değerli dördüncü şirketi oldu.

Nvidia’nın bu başarısının arkasında OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarında kullanılan büyük dil modellerini besleyen H100 GPU’ları bulunuyor. Nvidia’nın donanımlarını Microsoft, Amazon, Meta, Tesla ve daha birçok şirket kullanıyor. Talep o kadar büyük ki Nvidia’nın üretimi yetişemiyor. Sadece tek bir H100 GPU’sunun fiyatı 40.000 doları olabiliyor.

Yapay zekanın etkisiyle Nvidia’nın piyasa değeri Amazon’u geçti 17 sa. önce eklendi

Nvidia, bu pazarın yüzde 90’ına hakim durumda ve teknoloji şirketleri, bu tekeli kırmak için kendi yapay zeka çiplerini geliştirmeye başladı. Amazon, Microsoft ve Meta gibi devler kendi çiplerini geliştirip kullanmaya başlıyor. İlginçtir, bu şirketler zaten Nvidia’nın en büyük müşterilerinden. Bu arada Nvidia’nın güçlendirilmiş H200 AI GPU’su hemen kösede bekliyor. Yeni nesil B100 "Blackwell" AI GPU'ları ise bu yılın sonlarında göreceğiz.

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