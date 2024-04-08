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    OpenAI, GPT-4’ü eğitmek için YouTube videolarını kullandı!

    Veriye erişim giderek kritik bir öneme sahip oluyor. OpenAI, ChatGPT’ye güç veren GPT-4 yapay zeka modelini eğitmek için yüz binlerce YouTube videolarını kullandı.
    OpenAI, GPT-4’ü eğitmek için YouTube videolarını kullandı! Tam Boyutta Gör
    2021'in sonlarına doğru yapay zeka şirketi OpenAI’ın bir tedarik sorunuyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ancak bu tedarik sorunu bir ürün olarak nitelendirilmiyor. OpenAI, son yapay zeka sistemini geliştirirken internetteki tüm saygın İngilizce metin rezervlerini tüketmişti. Teknolojisinin bir sonraki sürümünü eğitmek için daha fazla veriye ihtiyacı vardı. Aktarılanlara göre OpenAI, bu veri ihtiyacını karşılamak için YouTube videolarını kullandı.

    OpenAI, GPT-4’ün eğitiminde YouTube’u kullandı

    Geçtiğimiz Eylül 2022’de OpenAI, konuşma tanıma ve transkripsiyona yönelik yapay zeka modeli Whisper’ı tanıttı. New York Times'ın raporuna göre Whisper, YouTube videolarındaki sesleri yazıya dökerek GPT-4’ü daha akıllı hale getirecek yeni konuşma metinleri oluşturdu. OpenAI’ın Whisper’ı kullanarak 1 milyon saatten fazla videonun transkripsiyonunu yaptığı bildiriliyor. Times, OpenAI başkanı Greg Brockman'ın kullanılan videoların toplanmasında bizzat çalıştığını yazıyor.

    Bu haberin YouTube CEO'su Neal Mohan’ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajdan sonra gelmesi dikkat çekici. Mohan, röportajda OpenAI'ın yeni metinden video oluşturucusu Sora'yı eğitmek için YouTube videolarını kullandıysa bunun platformun politikalarının açık ihlali olacağını söylemişti.

    Google sözcüsü Matt Bryant, yaptığı açıklamada, Google kuralları uyarınca YouTube içeriğinin izinsiz olarak kazınması ya da indirilmesinin yasak olduğunu ve OpenAI’ın böyle bir kullanıma giriştiğinden de haberdar olmadıklarını söyledi. Öte yandan OpenAI ise bunun yasal olarak tartışmalı bir konu olduğunu ancak yine de “adil kullanım” alanına girdiğine inanıyordu. Ek olarak Google da Gemini gibi yapay zekalarını eğitmek için sınırlı YouTube içeriğini kullandığını kabul ediyor, ancak bunlar onayı alınmış içerik üreticilerin videolarını kapsıyor.

    Veri, yeni altın oldu

    OpenAI, GPT-4’ü eğitmek için YouTube videolarını kullandı! Tam Boyutta Gör
    Veri hacmi yapay zeka konusunda en değerli faktör olarak kabul ediliyor. Bir yapay zeka modelinde kullanılan veri ne kadar çoksa dolaylı olarak modelin o kadar gelişmiş olduğu varsayılıyor. Önde gelen sohbet robotu sistemleri, üç trilyon kelimeye kadar uzanan dijital metin havuzlarından ya da 1602'den beri el yazmalarını toplayan Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi'nde depolanan kelime sayısının yaklaşık iki katını öğrenmiş durumda.

    Wikipedia ve Reddit gibi sitelerin bulunduğu internet yıllarca sonsuz bir veri kaynağı olarak kullanıldı. Ancak yapay zeka geliştikçe, teknoloji şirketleri daha fazla veriye aç hale geldi, artık bu sitelerdeki veriler tüketildi. Her gün arama sorguları ve sosyal medya gönderileri üreten milyarlarca kullanıcısı olan Google ve Meta, gizlilik yasaları ve kendi politikaları nedeniyle yapay zeka için bu içeriğin çoğundan yararlanamıyordu. Ancak geçtiğimiz aylar ve yıllarda yapılan değişikliklerle bazı içeriklerin eğitim verisi olarak kullanılmasının önü açıldı.

    Bununla birlikte teknoloji şirketlerinin internetteki yüksek kaliteli verileri 2026 yılına kadar tüketmesi bekleniyor. Yani şirketler veriyi üretildiğinden daha hızlı kullanmaya başlıyor. Teknoloji şirketleri yeni verilere o kadar aç ki bazıları "sentetik" bilgi geliştiriyor. Sentetik verileri insanlar tarafından oluşturulan organik veriler değil, bizzat yapay zeka tarafından üretilen (ses, görsel, metin ve kodlar) verileri içeriyor. Başka bir deyişle, sistemler kendi ürettikleri verilerden öğreniyorlar.

    Kaynakça https://www.engadget.com/openai-and-google-reportedly-used-transcriptions-of-youtube-videos-to-train-their-ai-models-163531073.html https://www.nytimes.com/2024/04/06/technology/tech-giants-harvest-data-artificial-intelligence.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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