Oppo’nun yeni bütçe dostu modeli uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal olabilir

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Oppo, yeni bütçe dostu akıllı telefonu A3 Energy Edition'ı tanıttı. Dayanıklılık, batarya ömrü ve performansı ön planda tutan bu cihaz, uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ideal. Oppo A3 Energy Edition, Mor, Bambu Yeşili ve Sis Siyahı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yalnızca 7.68 mm kalınlığında ve 186 gram ağırlığında olan bu telefon, hem şık hem de hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Günlük kullanım için tasarlanan bu akıllı telefon, IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Oppo'nun iddiasına göre, cihaz 10 dakikalık simüle edilmiş yağmur testini başarıyla geçti ve ıslak veya yağlı parmaklarla bile sorunsuz çalışabiliyor. Ayrıca, telefonun dayanıklılığını artırmak amacıyla Oppo müşterilerine, köşeleri yükseltilmiş ve kaymayı önleyici dikey çizgili bir koruyucu kılıf da hediye ediyor.

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Cihazın ekranı 6.67 inç boyutunda ve HD+ çözünürlük sunan bir LCD panelden oluşuyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık değeriyle tatmin edici bir görüntü kalitesi sağlayacaktır.

Oppo A3 Energy Edition, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ile güçlendirilmiş. Bu orta seviye yonga seti, günlük işlemleri rahatlıkla karşılayacak kapasitede. 5100 mAh bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor ve bu özellik, telefonu amiral gemisi modellerle (şarj hızı kategorisinde) karşılaştırılabilir hale getiriyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip, ayrıca depolama alanı 512 GB’a kadar da yükseltilebiliyor.

Telefonun arka kamerası 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşuyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. AI destekli nesne kaldırma, kesme ve belge tarama gibi özellikler de mevcut. Ses çıkışı için tek bir hoparlörün olduğunu da söyleyelim.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik açısından, Oppo A3 Energy Edition'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli yaklaşık 248 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modeli ise yaklaşık 350 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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