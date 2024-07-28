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    Oppo’nun yeni bütçe dostu modeli uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal olabilir

    Çinli teknoloji devi Oppo tarafından tanıtılan A3 Energy Edition modeli, bütçe dostu bir model olmasına karşın hiç de fena olmayan özellikleri ile dikkat çekiyor.

    Oppo A3 Energy Edition resmen tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni bütçe dostu akıllı telefonu A3 Energy Edition'ı tanıttı. Dayanıklılık, batarya ömrü ve performansı ön planda tutan bu cihaz, uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ideal. Oppo A3 Energy Edition, Mor, Bambu Yeşili ve Sis Siyahı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yalnızca 7.68 mm kalınlığında ve 186 gram ağırlığında olan bu telefon, hem şık hem de hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

    Günlük kullanım için tasarlanan bu akıllı telefon, IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Oppo'nun iddiasına göre, cihaz 10 dakikalık simüle edilmiş yağmur testini başarıyla geçti ve ıslak veya yağlı parmaklarla bile sorunsuz çalışabiliyor. Ayrıca, telefonun dayanıklılığını artırmak amacıyla Oppo müşterilerine, köşeleri yükseltilmiş ve kaymayı önleyici dikey çizgili bir koruyucu kılıf da hediye ediyor.

    Cihazın ekranı 6.67 inç boyutunda ve HD+ çözünürlük sunan bir LCD panelden oluşuyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık değeriyle tatmin edici bir görüntü kalitesi sağlayacaktır.

    Oppo A3 Energy Edition, MediaTek Dimensity 6300 işlemci ile güçlendirilmiş. Bu orta seviye yonga seti, günlük işlemleri rahatlıkla karşılayacak kapasitede. 5100 mAh bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor ve bu özellik, telefonu amiral gemisi modellerle (şarj hızı kategorisinde) karşılaştırılabilir hale getiriyor. Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip, ayrıca depolama alanı 512 GB’a kadar da yükseltilebiliyor.

    Telefonun arka kamerası 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşuyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. AI destekli nesne kaldırma, kesme ve belge tarama gibi özellikler de mevcut. Ses çıkışı için tek bir hoparlörün olduğunu da söyleyelim.

    Fiyatlandırma ve bulunabilirlik açısından, Oppo A3 Energy Edition'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli yaklaşık 248 dolar, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip modeli ise yaklaşık 350 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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