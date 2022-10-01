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    Oppo A77S tasarımı ve özellikleri açıklandı

    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Oppo'nun yakında Oppo A77S modelini duyurması bekleniyor. Yeni telefonun tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu. 
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    Oppo A77S tasarımı ve özellikleri açıklandı

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Haziran ayında tanıtılan A77 serisine ek modeller getirmeye hazırlanıyor. Şirket bugün, serinin yeni modelini gösteren bir tanıtım görseli paylaştı. İşte Oppo A77S modelinin tasarımı ve özellikleri.

    Oppo A77S neler sunacak?

    Paylaşılan tanıtım görseline göre gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alan Oppo A77S, ön tarafında 6.56 inç HD+ 90Hz bir LCD panele ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte ikili bir kamera tasarımı ile gelen yeni telefona, 50 MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8MP özçekim kamerası konumlandırılmış.

    Kutusundan Android 12 ColorOS 12.1 ile çıkacak Oppo A77S, 33W SUPERVOOC şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Sky Blue ve Starry Black olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek yeni telefonun IP54 suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim. 

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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