Oppo A77S tasarımı ve özellikleri açıklandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, Haziran ayında tanıtılan A77 serisine ek modeller getirmeye hazırlanıyor. Şirket bugün, serinin yeni modelini gösteren bir tanıtım görseli paylaştı. İşte Oppo A77S modelinin tasarımı ve özellikleri.

Oppo A77S neler sunacak?

Paylaşılan tanıtım görseline göre gücünü Snapdragon 680 yonga setinden alan Oppo A77S, ön tarafında 6.56 inç HD+ 90Hz bir LCD panele ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte ikili bir kamera tasarımı ile gelen yeni telefona, 50 MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8MP özçekim kamerası konumlandırılmış.

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Kutusundan Android 12 ColorOS 12.1 ile çıkacak Oppo A77S, 33W SUPERVOOC şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak. Ayrıca Sky Blue ve Starry Black olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek yeni telefonun IP54 suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

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