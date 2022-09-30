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    Anlık Bildirim

    Microsoft Surface Duo 3'ten ilk görüntüler geldi: Galaxy Z Fold 4'e benziyor

    Yazılım devi Microsoft, yakında Surface Duo 3'ü duyurabilir. Yeni sızıntılar, telefonun 360 derece dönebilen Galaxy Z Fold 4 benzeri bir tasarımla geleceğini gösteriyor. 
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    Microsoft Surface Duo 3 detaylanıyor: Neler sunacak?
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    Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çift ekranlı tasarımıyla dikkat çeken Surface Duo 2 modelini piyasaya süren Microsoft, modelin halefi üzerinde çalışıyor olabilir. Yakın zamanda paylaşılan yeni bir sızıntı, Surface Duo 3'ü işaret eden 'KATLANABİLİR EKRAN CİHAZI' isimli bir patenti ortaya çıkardı. 

    Galaxy Z Fold 4'e benziyor

    Microsoft tarafından 2021'de başvurulan ve bu yılın başlarında yayınlanan patente bakıldığında, Surface Duo 3 katlanabilir bir ekran tasarımına geçiş yapacak gibi görünüyor. Bununla birlikte ortada bir menteşe ile birleştirilmiş iki ayrı ekrana sahip orjinal Surface Duo’ya kıyasla yeni telefon, 360 derece dönebilen esnek bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek.

    Ayrıca söz konusu patent tasarımının Samsung Galaxy Z Fold 4 ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Microsoft yeni telefon hakkında sessizliğini koruyor olsa da, katlanabilir telefonların giderek daha popüper hale gelmesi bu sessizliği bozabilir. 

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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