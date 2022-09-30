Microsoft Surface Duo 3'ten ilk görüntüler geldi: Galaxy Z Fold 4'e benziyor

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çift ekranlı tasarımıyla dikkat çeken Surface Duo 2 modelini piyasaya süren Microsoft, modelin halefi üzerinde çalışıyor olabilir. Yakın zamanda paylaşılan yeni bir sızıntı, Surface Duo 3'ü işaret eden 'KATLANABİLİR EKRAN CİHAZI' isimli bir patenti ortaya çıkardı.
Galaxy Z Fold 4'e benziyor
Microsoft tarafından 2021'de başvurulan ve bu yılın başlarında yayınlanan patente bakıldığında, Surface Duo 3 katlanabilir bir ekran tasarımına geçiş yapacak gibi görünüyor. Bununla birlikte ortada bir menteşe ile birleştirilmiş iki ayrı ekrana sahip orjinal Surface Duo’ya kıyasla yeni telefon, 360 derece dönebilen esnek bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek.
Ayrıca söz konusu patent tasarımının Samsung Galaxy Z Fold 4 ile benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Microsoft yeni telefon hakkında sessizliğini koruyor olsa da, katlanabilir telefonların giderek daha popüper hale gelmesi bu sessizliği bozabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum