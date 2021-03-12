Oppo aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

Oppo dün düzenlediği etkinlikte sadece Find X3, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite akıllı telefonlarını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda amiral gemisi Enco X kablosuz kulaklığının güncellenmiş versiyonunu da tanıttı.

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Oppo Enco X Blues Edition olarak adlandırılan model tasarım anlamında herhangi bir yenilik sunmuyor. Kablosuz kulaklık tamamen yeni bir çift çekirdekli işlemci ve güncellenmiş mikrofonlarla donatıldı. Ses ayarının dünyaca ünlü akustik şirketi Dynaudio'ya emanet edildiğini belirtelim.

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Fiyat etiketi belli oldu

Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı aktif gürültü engelleme sistemi (ANC), Hi-Fi kalitesinde müzik olanağı sunan LHDC codec desteği, IP54 koruması, minimum 94 milisaniye gecikme süresine sahip Bluetooth 5.2 modülü ve iki yeni Dynaudio ses modu ile geliyor.

Oppo Enco X Blues Edition'ın şarj kutusunun desteğiyle 25 saate kadar pil ömrü sunduğu belirtildi. Aktif gürültü engelleme sistemi açık olduğunda ise bu süre 20 saate düşüyor. Yeni kablosuz kulaklık 155 dolar fiyat etiketi ile Çin'de satış sunuldu bile.

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