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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ZTE S30 Pro, 144 Hz OLED ekran ve 44 MP selfie kamerasıyla gelecek

    Çinli üretici ZTE çok yakında yeni S serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket gençleri hedef alan ZTE S30 Pro modelinin tasarımı ve teknik özellikleri konusunda bazı detaylar paylaştı.
    12 Mart 2021, 11:56 (14 dk.)
    36
    30
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    ZTE S30 Pro, 144 Hz OLED ekran ve 44 MP selfie kamerasıyla gelecek
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    ZTE kısa süre önce, S serisi kapsamında birkaç yeni akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı. Çinli şirket şimdi de seri kapsamında piyasaya süreceği ilk modelin ismini, tasarımını ve bazı detaylarını paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel"

    ZTE S30 Pro ismiyle pazara giriş yapacak cihaz özellikle genç kullanıcı kitlesini hedef alacak. ZTE yeni modelin birkaç çekici renk seçeneği ile sunulacağını söylüyor. Ayrıca 144 Hz tazeleme oranına sahip OLED ekran ve 44 megapiksel selfie kamerası ile donatılacak.

    ZTE S30 Pro, 144 Hz OLED ekran ve 44 MP selfie kamerasıyla gelecek
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    Bu ay tanıtılabilir

    Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi yer alacak. Ana kamera sensörünün 64 megapiksel olduğunu görüyoruz. Şirket yeni modelin diğer özelliklerini henüz açıklamadı. ZTE S30 Pro'nun lansman tarihi belli değil ancak cihaz büyük olasılıkla bu ay tanıtılacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/12/zte-s30-pro-to-arrive-with-144hz-oled-screen-and-44mp-selfie-camera/
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