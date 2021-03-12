ZTE S30 Pro, 144 Hz OLED ekran ve 44 MP selfie kamerasıyla gelecek

Tam Boyutta Gör

ZTE kısa süre önce, S serisi kapsamında birkaç yeni akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı. Çinli şirket şimdi de seri kapsamında piyasaya süreceği ilk modelin ismini, tasarımını ve bazı detaylarını paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel"

ZTE S30 Pro ismiyle pazara giriş yapacak cihaz özellikle genç kullanıcı kitlesini hedef alacak. ZTE yeni modelin birkaç çekici renk seçeneği ile sunulacağını söylüyor. Ayrıca 144 Hz tazeleme oranına sahip OLED ekran ve 44 megapiksel selfie kamerası ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör

Bu ay tanıtılabilir

Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi yer alacak. Ana kamera sensörünün 64 megapiksel olduğunu görüyoruz. Şirket yeni modelin diğer özelliklerini henüz açıklamadı. ZTE S30 Pro'nun lansman tarihi belli değil ancak cihaz büyük olasılıkla bu ay tanıtılacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/12/zte-s30-pro-to-arrive-with-144hz-oled-screen-and-44mp-selfie-camera/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.