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    Oppo Find X3 Neo ve Lite fiyatıyla korkutuyor

    Oppo Find X3 Neo modeli geçen yılın amiral gemileri ile aynı seviyede ve fiyatı oldukça yukarıda. Oppo Find X3 Lite ise biraz daha maliyeti düşünen konfigürasyona sahip.
    11 Mart 2021, 23:58 (3 sa.)
    504
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    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Find X3 Neo ve Lite fiyatıyla korkutuyor

    Oppo’nun Find X3 Pro amiral gemisi yanında Çin’e özel Find X3 modelleri ile birlikte biraz daha maliyeti düşüreceği beklenen iki modeli daha vardı ancak fiyatıyla amiral gemilerine taş çıkartıyor.

    Oppo Find X3 Neo özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X3 Neo modeli 6.5 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 180Hz dokunmatik örnekleme yapabliyor. HDR10 desteği ile birlikte 1100 nit parlaklık değeri mevcut.

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    Geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 865 ile gelen modelde 12GB LPDDR4X RAM bellek ve 256GB UFS 3.1 depolama yer alıyor. İki adet 2250mAh kapasiteli batarya da 65W hızlı şarj desteğine sahip. Hafıza genişlemesi ise sunulmuyor.

    Arka kısımda 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766 ana sensör yanında 16MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K 60fps video kaydı yapabiliyor ve yapay zeka ile pek çok iyileştirmelere sahip. Oppo Find X3 Neo için 799 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

    Oppo Find X3 Neo ve Lite fiyatıyla korkutuyor

    Oppo Find X3 Lite özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X3 Lite modelinde ise 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan modelde 8GB LPPDDR4X RAM bellek ve 128GB UFS 2.1 depolama bulunuyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde makro ve monokrom sensörler mevcut. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. 4300mAh kapasiteli bataryanın 65W ile desteklendiği model aslında Reno5 5G modelinin global versiyonu olacak. Fiyatı ise 449 Avro olarak belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/11/oppo-announces-find-x3-neo-with-snapdragon-865-chip-find-x3-lite-tags-along/
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    TheJudgé 1 gün önce

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye fiyatı 10 bin
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