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    Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler sızdı

    2024 yılında piyasaya çıkacak Oppo Find X7 serisi netleşmeye başladı. Şimdi de serinin amiral gemisi modeli Oppo Find X7 Pro'nun kamera tasarımı internete sızdı.
    Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler sızdı! Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi telefonları ile adından sıkça söz ettriren Oppo, çok yakında Find X7 serisi ile karşımıza çıkacak. Kaçıranlar için Find X7 ve X7 Pro'nun bazı özellikleri, geçtiğimiz saatlerde doğrulanmıştı. Son olarak Oppo Find X7 Pro'ya ait kamera ünitesinin fotoğrafı internete düştü. Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

    Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler paylaşıldı

    Yayınlanan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro, dört kesikten oluşan metal kaplamalı kamera modülüne sahip olacak. Ortada ise Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hatırlayacak olursak Oppo Find X6 serisi, yatay bir düzlemde üç sensöre ve dairesel bir adaya sahipti. Bu modelde ise selefinden farklı olarak dikey tasarım tercih edilmiş.

    Find X7 Pro'ya güç verecek kamera sensörleri henüz netleşmedi. Ancak mevcut raporlar, çift periskop lense sahip olacağı yönünde. Bu doğrultuda arka 1 inç boyutlarında 50 MP Sony LYT 900 birincil, 50MP ultra geniş açı 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 periskop sensörleri bulunacak.

    Amiral gemisi telefonun 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan BOE X1 veya E7 AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Temel modelde ise MediaTek Dimensity 9300 yer alacak. Oppo Find X7 ve X7 Pro'nun 10 Şubat tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    dikiş aldırmak acıtır mı maltoz laktoz sükroz ortak özellikleri eski sevgilim istek attı ama yazmıyor 7.65 mi 9mm mi kuba mı mondial mi

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