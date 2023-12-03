Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler sızdı

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi telefonları ile adından sıkça söz ettriren Oppo, çok yakında Find X7 serisi ile karşımıza çıkacak. Kaçıranlar için Find X7 ve X7 Pro'nun bazı özellikleri, geçtiğimiz saatlerde doğrulanmıştı. Son olarak Oppo Find X7 Pro'ya ait kamera ünitesinin fotoğrafı internete düştü. Yayınlanan fotoğraf akıllı telefonun kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler paylaşıldı

Yayınlanan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro, dört kesikten oluşan metal kaplamalı kamera modülüne sahip olacak. Ortada ise Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hatırlayacak olursak Oppo Find X6 serisi, yatay bir düzlemde üç sensöre ve dairesel bir adaya sahipti. Bu modelde ise selefinden farklı olarak dikey tasarım tercih edilmiş.

Find X7 Pro'ya güç verecek kamera sensörleri henüz netleşmedi. Ancak mevcut raporlar, çift periskop lense sahip olacağı yönünde. Bu doğrultuda arka 1 inç boyutlarında 50 MP Sony LYT 900 birincil, 50MP ultra geniş açı 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 periskop sensörleri bulunacak.

Oppo Find X7 serisinin ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Amiral gemisi telefonun 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan BOE X1 veya E7 AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Temel modelde ise MediaTek Dimensity 9300 yer alacak. Oppo Find X7 ve X7 Pro'nun 10 Şubat tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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