Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler sızdı

Oppo Find X7 Pro'dan ilk görüntüler paylaşıldı
Yayınlanan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro, dört kesikten oluşan metal kaplamalı kamera modülüne sahip olacak. Ortada ise Hasselblad markasına yer verildiğini görüyoruz. Hatırlayacak olursak Oppo Find X6 serisi, yatay bir düzlemde üç sensöre ve dairesel bir adaya sahipti. Bu modelde ise selefinden farklı olarak dikey tasarım tercih edilmiş.
Find X7 Pro'ya güç verecek kamera sensörleri henüz netleşmedi. Ancak mevcut raporlar, çift periskop lense sahip olacağı yönünde. Bu doğrultuda arka 1 inç boyutlarında 50 MP Sony LYT 900 birincil, 50MP ultra geniş açı 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 periskop sensörleri bulunacak.
Amiral gemisi telefonun 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan BOE X1 veya E7 AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Temel modelde ise MediaTek Dimensity 9300 yer alacak. Oppo Find X7 ve X7 Pro'nun 10 Şubat tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.