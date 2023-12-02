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    Oppo Find X7 serisinin ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    10 Şubat'a kadar piyasaya sürülmesi beklenen Find X7 5G ve Find X7 Pro 5G'den oluşan serinin ekran ve kamera özellikleri sızdırıldı. İşte beklenen özellikler:  
    Oppo Find X7 serisinin ekran ve kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Çin'de Reno 11 serisini piyasaya süren Oppo, şimdilerde Find X7 serisi üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise Find X7 5G ve Find X7 Pro 5G'den oluşan serinin ekran ve kamera özellikleri, tipster Digital Chat Station tarafından Weibo'da paylaşıldı.

    İşte Oppo Find X7 serisinin ekran özellikleri:

    Digital Chat Station'ın yaptığı paylaşım, Oppo Find X7'nin OnePlus ve BOE tarafından ortaklaşa geliştirilen bir BOE X1 ekranla donatılacağını doğruladı. 6,82 inç boyutlarında olan BOE X1 ekranı ayrıca 8T LTPO paneline sahip.

    1400 x 3168 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip ekranın en yüksek parlaklığı ise 4500 nit. Ayrıca  P1 bağımsız ekran çipini ve 2160Hz PWM karartmayı da bünyesinde barındıran bu ekran, 2K çözünürlüklü AMOLED panel için ilk olan DisplayMate A+ sertifikasını da aldı. Find X7 Pro için şirketin BOE'yi ya da Samsung'un E7 AMOLED panelini tercih etmesini bekliyor. Ancak cihazın, 2K çözünürlüklü AMOLED bir panelle gelmesi oldukça muhtemel. 

    Tipster yaptığı paylaşımda ayrıca cihazların kamera özelliklerine de değindi. Yaklaşan Find X7 Pro, çift periskop lense sahip ilk akıllı telefon olacak. Arka kamera kurulumu ise 1 inç sensör boyutuna ve Çift Dönüşüm Kazanımı (DCG) teknolojisine sahip 50 MP Sony LYT 900 birincil sensö, ikincil bir 50MP ultra geniş açılı lens, 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 periskop lens ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 sensörden oluşacak. Find X7 ise 3x optik yakınlaştırmalı periskop lensten oluşan bir üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Oppo, akıllı telefonlarını Hasselblad ile işbirliği içinde geliştirilen HyperTone kamera sistemiyle donatacak. Önceki raporlara göre Find X7 ve X7 Pro sırasıyla MediaTek Dimensity 9300 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılacak ve 10 Şubat'tan önce piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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