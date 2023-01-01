Oppo Reno 8T 5G, yakında piyasaya sürülebilir

İşte Oppo Reno 8T 5G hakkında bilinenler:
Oppo Reno 8T 5G, CPH2505 model numarasını taşıyan IMDA veritabanında ortaya çıktı. Ek olarak BIS, AET ve TKDN sertifika sitelerinde de görünen cihazın bu listeler aracılığıyla 5G, LTE, WiFi, Bluetooth, NFC ve GPS bağlantısı sunacağı da doğrulandı.
Daha önce 4G versiyonu da birçok veritabanında oratay çıkmıştı. Bu listeler, Reno 8T'nin (4G) ColorOS 13, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve 33W hızlı şarj gibi temel özelliklerini ortaya çıkarmıştı. 5G versiyonunda benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak cihaz hakkında daha fazla bilgi bulunmamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d