Oppo Reno 8T 5G, yakında piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Reno 9 ailesini tanıtan Oppo, şimdilerde Reno 8T 5G üzerinde çalışıyor olabilir. Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor Reno 8T 5G'nin birçok sertifika siteisinde ortaya çıktığını gözler önüne serdi. Cihazın birçok sertifika sitesinde görülmesi ise lansmanın yakın olabileceği iddialarını ortaya çıkardı.

İşte Oppo Reno 8T 5G hakkında bilinenler:

Oppo Reno 8T 5G, CPH2505 model numarasını taşıyan IMDA veritabanında ortaya çıktı. Ek olarak BIS, AET ve TKDN sertifika sitelerinde de görünen cihazın bu listeler aracılığıyla 5G, LTE, WiFi, Bluetooth, NFC ve GPS bağlantısı sunacağı da doğrulandı.

Galaxy S23 Ultra'nın kamerası, düşük ışık performansında iddialı 1 gün önce eklendi

Daha önce 4G versiyonu da birçok veritabanında oratay çıkmıştı. Bu listeler, Reno 8T'nin (4G) ColorOS 13, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve 33W hızlı şarj gibi temel özelliklerini ortaya çıkarmıştı. 5G versiyonunda benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ancak cihaz hakkında daha fazla bilgi bulunmamakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.