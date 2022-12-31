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    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası, düşük ışık performansıyla 2023'e damga vurabilir

    1 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası, düşük ışık performansıyla 2023'ün en iyisi olabilir.
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    Galaxy S23 Ultra'nın kamerası, düşük ışık performansında iddialı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanı yaklaştıkça, serideki telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı sızdırılıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan sızıntı ise Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası ile ilgili.

    Tipster Ice Universe'in yaptığı Twitter paylaşımı, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın gece kamerasının oldukça iddialı olacağını ortaya çıkardı. Düşük ışık performansıyla 2023 yılının en iyisi olacağı iddia edilen Galaxy S23 Ultra'nın gece modunda çekilen fotoğrafların gerçekten gece görüşü sunacağı söyleniyor.

    İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın bilinen özellikleri:

    Galaxy S23 Ultra'nın kamerası, düşük ışık performansında iddialı Tam Boyutta Gör
    1 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy S23 Ultra, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’nin özel sürümü ile güçlendirilecek.

    6.8 inç QHD+ çözünürlüklü ekrana sahip olacak Galaxy S23 Ultra, 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB/1TB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Arka tarafta ise 200 MP'lik ISOCELL HP1'in yükseltilmiş bir versiyonuna sahip olması beklenen ana kamera, 10MP telefoto kamera, portre modu için başka bir 10MP telefoto kamera ve 12MP ultra geniş açı kamerasından oluşan dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Son olarak selfie'ler için 12 MP'lik ön kameraya sahip olması beklenen Galaxy S23 Ultra, 233 gram ağırlığında olacak ve 5000 mAh bataryadan güç alacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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