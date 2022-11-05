Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı

Oppo,Reno 9 serisinin lansmanı hakkında herhangi bir ayrıntıyı doğrulamasada seriden Oppo Reno 9 Pro+ 5G olduğu iddia edilen cihazın özellikleri ortaya çıktı.