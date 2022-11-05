Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı

İşte Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin beklenen teknik özellikleri
Kasım ayında tanıtılması beklenen Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin teknik özellikleri Weibo'da Tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından sızdırıldı. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 2412 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 120Hz ekran yenileme hızı desteğine ve ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence