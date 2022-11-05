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    Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı

    Oppo,Reno 9 serisinin lansmanı hakkında herhangi bir ayrıntıyı doğrulamasada seriden Oppo Reno 9 Pro+ 5G olduğu iddia edilen cihazın özellikleri ortaya çıktı.  
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    Oppo Reno 9 Pro Plus 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun bu yıl piyasaya süreceği Reno 9 serisinin birçok teknik özellikleri ortaya çıktı. Henüz lansman tarihi şirket tarafından açıklanmasada sayılı günler kaldığı tahmin edilen lansmanda Reno 9, Reno 9 Pro ve Reno 9 Pro+ 5G'nin tanıtılması bekleniyor.

    İşte Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin beklenen teknik özellikleri 

    Kasım ayında tanıtılması beklenen Oppo Reno 9 Pro+ 5G'nin teknik özellikleri Weibo'da Tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından sızdırıldı. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alması beklenen cihaz, 2412 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 120Hz ekran yenileme hızı desteğine ve ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

    Oppo Reno 9 Pro Plus 5G'nin teknik özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    4700mAh batarya ile geleceği söylenen cihaz, 80W hızlı şarj desteğine de sahip olabilir. Arkada üçlü kamera sistemiyle geleceği tahmin edilen cihazın ana kamerası 50MP Sony IMX890 sensörüne sahip olabilir. Ayrıca ön tarafta selfie'ler ve görüntülü aramalar için 32MP ön kamera sensörü olacağı da çıkan söylentiler arasında.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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