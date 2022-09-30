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    Oppo Reno 9 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı

    Oppo, yeni serisi Reno 9'da Evrensel Hızlı Şarj Standardını kullanabilir. Böylece şirket 40W'a kadar ulaşan yeni Evrensel Hızlı Şarj Standardını ilk benimseyenlerden biri olacak.
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    Oppo Reno 9 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı
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    Geçtiğimiz aylarda Reno 8 serisini tanıtan Oppo, şimdilerde Reno 9 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo, Reno 9 serisinin lansmanı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon serisi hakkında bazı önemli detayları ortaya çıkardı. Tipster Digital Chat Station tarafından ortaya çıkan sızıntılara göre Reno 9 serisinin şarj hızlarında bir düşüş görülebilir.

    İşte Oppo Reno 9 serisinin ortaya çıkan özellikleri:

    Oppo Reno 9 serisi, Reno 8 serisine benzer bir şekilde Qualcomm Snapdragon 7 serisi ve MediaTek Dimensity 8 serisinden güç alacak. Sızdırılan bilgilere göre telefonlar 40W'a ulaşan UFCS (Evrensel Hızlı Şarj Standardı) kullanacak. 4500 mAh pil ile gelmesi beklenen yeni serinin diğer detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

    Oppo Reno 9 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı
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    Evrensel Hızlı Şarj Standardı nedir?

    UFCS, farklı markalara ait birden fazla cihazı destekleyen aksesuarlar üretmenin yeni bir yolu olarak tanımlanabilir. Digital Chat Station, OPPO'nun UFCS'ye katıldığını ve standardı yaklaşmakta olan Reno 9 serisi için uyarlayabileceğini iddia etti. Ancak bu, OPPO'nun 65W SuperVOOC şarj teknolojisinden ve Reno8'in 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinin yarısından daha yavaş olabileceği anlamına geliyor.

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    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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