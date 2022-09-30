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Geçtiğimiz aylarda Reno 8 serisini tanıtan Oppo, şimdilerde Reno 9 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo, Reno 9 serisinin lansmanı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefon serisi hakkında bazı önemli detayları ortaya çıkardı. Tipster Digital Chat Station tarafından ortaya çıkan sızıntılara göre Reno 9 serisinin şarj hızlarında bir düşüş görülebilir.

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İşte Oppo Reno 9 serisinin ortaya çıkan özellikleri:

Oppo Reno 9 serisi, Reno 8 serisine benzer bir şekilde Qualcomm Snapdragon 7 serisi ve MediaTek Dimensity 8 serisinden güç alacak. Sızdırılan bilgilere göre telefonlar 40W'a ulaşan UFCS (Evrensel Hızlı Şarj Standardı) kullanacak. 4500 mAh pil ile gelmesi beklenen yeni serinin diğer detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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Evrensel Hızlı Şarj Standardı nedir?

UFCS, farklı markalara ait birden fazla cihazı destekleyen aksesuarlar üretmenin yeni bir yolu olarak tanımlanabilir. Digital Chat Station, OPPO'nun UFCS'ye katıldığını ve standardı yaklaşmakta olan Reno 9 serisi için uyarlayabileceğini iddia etti. Ancak bu, OPPO'nun 65W SuperVOOC şarj teknolojisinden ve Reno8'in 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisinin yarısından daha yavaş olabileceği anlamına geliyor.

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Oppo Reno 9 serisinin teknik özellikleri sızdırıldı