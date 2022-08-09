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    Oppo Watch 3 serisinden yeni detaylar sızdırıldı: Çok yakında geliyor

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, çok yakında Watch 3 serisi akıllı saatlerini kullanıcılarla buluşturacak. Yeni saatler, Snapdragon W5 platformunu kullanan ilk modellerden birisi olacak. 
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    Oppo Watch 3
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    Günümüzde geniş bir akıllı cihaz yelpazesi ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Oppo, Yakında yeni nesil Oppo Watch 3 akıllı saat serisini duyuracak. Cihazların resmi tanıtımı yaklaşırken, yeni detayları da gün yüzüne çıktı.

    Neler sunacak?

    Resmi Çin mağazasında Siyah ve Gümüş dahil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile listelenen Oppo Watch 3 serisi, Always on Display özelliğini destekleyen 1,91 inç AMOLED LTPO ekrana sahip olacak. Bununla birlikte bir önceki nesle kıyasla 4nm Snapdragon W5 Gen 1 platformu tarafından desteklenecek yeni saatler, güç tüketimi konusunda önemli bir verimlilik artışı sunacak.

    Ayrıca paylaşılan görsellere göre Oppo Watch 3 serisi, ColorOS Watch arayüzü ile beraber selefinin tasarım hatlarını koruyacak gibi görünüyor. Buna ek olarak EKG, eSIM, NFC ve 5ATM suya dayanıklılık gibi bazı ek özellikleri de beraberinde getirecek. Yeni akıllı saat serisi hakkında bilinmeyen tüm ayrıntıların 10 Ağustos tarihli resmi etkinlikte açıklanması bekleniyor. 

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