Oppo cihazlar için Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün çıkış tarihi paylaşıldı

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Geçtiğimiz mayıs ayında Android 13’ün tanıtılmasının ardından akıllı telefon üreticilerinin çalışmaları hız kazanmaya başladı. Bu isimler arasından yeni sürümü birçok cihaza ulaştırmayı planlayan Oppo, kısa bir süre önce ColorOS 13'ün beta testlerine başladığını duyurmuştu. Şimdi de yeni güncellemenin çıkış tarihini içeren bir dizi sızıntı paylaşıldı.

Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulabilir

Oppo yeni sürüm güncellemesi hakkında sessizliğini koruyor olsa da sektöre yakın kaynaklardan ilk bilgilere ulaşmayı başaran 91mobiles, ColorOS 13'ün Ağutos ayı içerisinde küresel olarak piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ayrıca paylaşılan sızıntılar Reno 8 serisinin Eylül ayında yeni sürüme kavuşacağını gösteriyor.

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ColorOS 12 ile beraber cihazların bellek kullanımı ve güç tüketimi verimliliğini arttıran Oppo'nun, yeni sürümde tasarım ve kullanım deneyimi açısından yenilikler sunması bekleniyor.

ColorOS 13 güncellemesi alacak cihazlar

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Lite

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Find X5 Pro

Oppo Bul X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Pro+ 5G

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Neo

Oppo Bul X3

Oppo Find X3 Lite

Oppo F19 Pro+ 5G

Oppo Reno 5 Pro+ 5G

Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 8 Pro+

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8 Lite

Oppo Reno 8

Oppo A97

Oppo A77

Oppo K10 5G

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Oppo cihazlar için ColorOS 13'ün çıkış tarihi paylaşıldı