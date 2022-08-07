Oppo cihazlar için Android 13 tabanlı ColorOS 13'ün çıkış tarihi paylaşıldı

Geçtiğimiz mayıs ayında Android 13’ün tanıtılmasının ardından akıllı telefon üreticilerinin çalışmaları hız kazanmaya başladı. Bu isimler arasından yeni sürümü birçok cihaza ulaştırmayı planlayan Oppo, kısa bir süre önce ColorOS 13'ün beta testlerine başladığını duyurmuştu. Şimdi de yeni güncellemenin çıkış tarihini içeren bir dizi sızıntı paylaşıldı.
Ağustos ayı içerisinde kullanıma sunulabilir
Oppo yeni sürüm güncellemesi hakkında sessizliğini koruyor olsa da sektöre yakın kaynaklardan ilk bilgilere ulaşmayı başaran 91mobiles, ColorOS 13'ün Ağutos ayı içerisinde küresel olarak piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ayrıca paylaşılan sızıntılar Reno 8 serisinin Eylül ayında yeni sürüme kavuşacağını gösteriyor.
ColorOS 12 ile beraber cihazların bellek kullanımı ve güç tüketimi verimliliğini arttıran Oppo'nun, yeni sürümde tasarım ve kullanım deneyimi açısından yenilikler sunması bekleniyor.
ColorOS 13 güncellemesi alacak cihazlar
- Oppo Reno 7 5G
- Oppo Reno 7 Pro 5G
- Oppo Reno 7 Lite
- Oppo Reno 7 Z 5G
- Oppo F21 Pro 5G
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Bul X5
- Oppo Find X5 Lite
- Oppo Reno 6 Pro 5G
- Oppo Reno 6 Pro+ 5G
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3 Neo
- Oppo Bul X3
- Oppo Find X3 Lite
- Oppo F19 Pro+ 5G
- Oppo Reno 5 Pro+ 5G
- Oppo Reno 5 Pro 5G
- Oppo Reno 5 5G
- Oppo Reno 8 Pro+
- Oppo Reno 8 Pro
- Oppo Reno 8 Lite
- Oppo Reno 8
- Oppo A97
- Oppo A77
- Oppo K10 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw