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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip

    Oppo bugün ilk akıllı saatini resmen tanıttı. Tasarım anlamında Apple Watch'a oldukça benzeyen Oppo Watch, 1.6 inç ve 1.9 inç büyüklüğünde iki farklı ekran seçeneği ile sunuluyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip
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    Çinli teknoloji devi Oppo bugün yeni amiral gemisi telefonlarının yanında ilk akıllı saatini de duyurdu. Oppo Watch tasarım olarak Apple Watch'a çok benziyor.

    Akıllı saat 41 mm ve 46 mm boyutlarında iki kasa seçeneği ile geliyor. Ayrıca kullanıcılar paslanmaz çelik veya alüminyum kasa arasında seçim yapabilecekler.

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    41 mm'lik versiyon 320 × 360 piksel çözünürlüğe sahip 1.6 inç ekran taşıyor. 46 mm'lik modelde ise 402 x 476 piksel çözünürlük sunan 1.91 inç ekrana yer verilmiş.

    Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Watch Özellikleri

    Batarya kapasitesi konusunda da farklılıklar söz konusu. 41 mm ve 46 mm'lik versiyonlar sırasıyla 300 mAh ve 430 mAh pille geliyor. Her iki modelde de 75 dakikada tam şarj vadeden VOOC hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

    Oppo Watch, Google'ın Wear OS platformunu temel alan ColorOS Watch arayüzü ile çalışıyor. Gücünü Snapdragon Wear 2500 işlemciden alan akıllı saatte Apollo 3 adında yardımcı bir işlemci daha var.

    Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip
    Tam Boyutta Gör

    Çift işlemci sayesinde cihaz güç koruma modunda 21 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Normal kullanımda ise pilin 40 saat dayandığını belirtelim. Akıllı saat fitness takibi, uyku izleme ve kalp atış hızı ölçümü gibi çeşitli fonksiyonlara sahip.

    Oppo Watch Fiyat Etiketi

    Ayrıca temassız ödemeler için NFC modülü, eSIM desteği ve suya dayanıklılık gibi özellikleri de var. Alüminyum model 3ATM, çelik model ise 5ATM'ye kadar su geçirmezlik sunuyor.

    Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Watch şu an için sadece Çin'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    • Oppo Watch [Alüminyum] 41 mm - 216 dolar
    • Oppo Watch [Alüminyum] 46 mm - 290 dolar
    • Oppo Watch [Paslanmaz Çelik] 46 mm - 361 dolar


    https://www.oppo.com/cn/product/oppowatch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Dreandes (Ahmet Bey) 2 hf. en beğenilen
    Nike versiyonunu kopyalamayı unutmuşlar. Şuna bak kayışlar bile aynı neredeyse.
    Yanıtla +9
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Adamlar çakma apple watch yapmışlar bir de utanmadanm rakip olduklarını söylüyorlar.
    Yanıtla +5
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 2 hf.
    Cinliler iyice kendini apple sanmaya basladi.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 6 gün
    A, aaaa. Sanki aynı Apple Watch.
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 1 hf.
    O fiyata apple watch varken kimse almaz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    rakip falan olamaz
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    codeee 1 hf. yeni yorumcu
    Uygulama marketi olacak mı acaba?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Tasarım çalıntı apple dan
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    Change1 2 hf.
    Çinliler çakmada end lvl olmuşlar
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 hf.
    Adamlar çakma apple watch yapmışlar bir de utanmadanm rakip olduklarını söylüyorlar.
    Yanıtla +5
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    cand. 2 hf.
    Watch fiyatına çakması mı
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 2 hf.
    Bana bu tasarım çok itici geliyor sanki dedem teknolojiyi keşfetmiş havası var saatte.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4445 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    oppo watch, akıllı saat ve Mobil Teknolojiler
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