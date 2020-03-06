Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip

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Çinli teknoloji devi Oppo bugün yeni amiral gemisi telefonlarının yanında ilk akıllı saatini de duyurdu. Oppo Watch tasarım olarak Apple Watch'a çok benziyor.

Akıllı saat 41 mm ve 46 mm boyutlarında iki kasa seçeneği ile geliyor. Ayrıca kullanıcılar paslanmaz çelik veya alüminyum kasa arasında seçim yapabilecekler.

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41 mm'lik versiyon 320 × 360 piksel çözünürlüğe sahip 1.6 inç ekran taşıyor. 46 mm'lik modelde ise 402 x 476 piksel çözünürlük sunan 1.91 inç ekrana yer verilmiş.

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Oppo Watch Özellikleri

Batarya kapasitesi konusunda da farklılıklar söz konusu. 41 mm ve 46 mm'lik versiyonlar sırasıyla 300 mAh ve 430 mAh pille geliyor. Her iki modelde de 75 dakikada tam şarj vadeden VOOC hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Oppo Watch, Google'ın Wear OS platformunu temel alan ColorOS Watch arayüzü ile çalışıyor. Gücünü Snapdragon Wear 2500 işlemciden alan akıllı saatte Apollo 3 adında yardımcı bir işlemci daha var.

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Çift işlemci sayesinde cihaz güç koruma modunda 21 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Normal kullanımda ise pilin 40 saat dayandığını belirtelim. Akıllı saat fitness takibi, uyku izleme ve kalp atış hızı ölçümü gibi çeşitli fonksiyonlara sahip.

Oppo Watch Fiyat Etiketi

Ayrıca temassız ödemeler için NFC modülü, eSIM desteği ve suya dayanıklılık gibi özellikleri de var. Alüminyum model 3ATM, çelik model ise 5ATM'ye kadar su geçirmezlik sunuyor.

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Oppo Watch şu an için sadece Çin'de satışa sunulacak. Akıllı saatin fiyat etiketleri ise şu şekilde:

Oppo Watch [Alüminyum] 41 mm - 216 dolar

Oppo Watch [Alüminyum] 46 mm - 290 dolar

Oppo Watch [Paslanmaz Çelik] 46 mm - 361 dolar

https://www.oppo.com/cn/product/oppowatch

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