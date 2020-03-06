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    Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor

    Apple merakla beklenen yeni uygun fiyatlı iPhone modelini Mart ayı sonunda tanıtacaktı. Ancak koronavirüs salgını yüzünden bileşen tedariği konusunda sıkıntı yaşanması akıllı telefonu geciktirecek.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor
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    Apple, Mart ayının sonunda iPhone 9'u (iPhone SE 2) tanıtmayı planlıyordu ancak lansman etkinliği bu ay yapılmayacak gibi görünüyor.

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    Sektöre yakın kaynakların DigiTimes basın kuruluşuna aktardığı bilgilere göre Apple uygun fiyatlı akıllı telefonun çıkışını bu yılın ikinci çeyreğine erteledi.

    Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor
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    Bileşen tedariğinde sıkıntı var

    Bazı bileşenlerin tedarik sürecinde yaşanan gecikmelerin şirketi bu yönde bir karar almaya mecbur bıraktığı belirtiliyor. Sorunun ana nedeni tahmin edilebileceği üzere koronavirüs salgını.

    Covid-19 olarak adlandırılan virüs yüzünden bu yılki Mobil Dünya Kongresi, Facebook F8 ve Google I/O konferanslarının yanı sıra Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı gibi büyük organizasyonlar iptal edilmişti.



    https://www.digitimes.com/news/a20200305PD205.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Çin malı iphone'a yazık oldu. Artık bu saatten sonra 5Gsiz telefon alınmaz ki
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    intel7mix (İbrahim Ak) 2 hf.
    Kimseyi memnun edmeeyen cihaz olacak. En son modeli kullanıyorum desen bile ucuz iphone adı çıktı bir kere havada atamıcak. İos kullanmak kadar gereksiz bir şey yok. Hadi yıllardır kullanan ve video işleri uğraşanlara sözüm yok ama sıfırdan bu ekosisteme girmek akıl karı değil.
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 2 hf.
    Uygun fiyat 2500 -3000 fiyat aralığıdır.
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    Sipihrz 2 hf.
    Editörler yabancı kaynaklardan başlıkları da çevirmek zorunda değiller. Hiç bir telefon uygun fiyatlı değil. Ederi o kadar değil.
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    mkyb (ismail Türkmen) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Ayın ilk haftası geçmiş adamlar ayın sonunda lansman yapmayı planlıyor ama kimsenin haberi yok. Haberi olanda duyum almış.
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