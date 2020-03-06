Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor

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Apple, Mart ayının sonunda iPhone 9'u (iPhone SE 2) tanıtmayı planlıyordu ancak lansman etkinliği bu ay yapılmayacak gibi görünüyor.

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Sektöre yakın kaynakların DigiTimes basın kuruluşuna aktardığı bilgilere göre Apple uygun fiyatlı akıllı telefonun çıkışını bu yılın ikinci çeyreğine erteledi.

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Bileşen tedariğinde sıkıntı var

Bazı bileşenlerin tedarik sürecinde yaşanan gecikmelerin şirketi bu yönde bir karar almaya mecbur bıraktığı belirtiliyor. Sorunun ana nedeni tahmin edilebileceği üzere koronavirüs salgını.

Covid-19 olarak adlandırılan virüs yüzünden bu yılki Mobil Dünya Kongresi, Facebook F8 ve Google I/O konferanslarının yanı sıra Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı gibi büyük organizasyonlar iptal edilmişti.

https://www.digitimes.com/news/a20200305PD205.html

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