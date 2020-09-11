Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı

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Ülkemizde akıllı telefon ve aksesuar modelleri satılan Oppo’nun şimdi de akıllı saati satışa sunuldu. Oppo Watch’un 41mm boyutlu versiyonu 1799 TL’ye, 46mm versiyonu 2299 TL’ye satılıyor.

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Oppo Watch’da Google Wear OS işletim sistemi yer alıyor. 41mm boyutlu versiyonda 360x320 piksel çözünürlüğünde 1.6 inç ekran bulunuyor. 46mm versiyonda ise 476x402 piksel çözünürlüğünde, 1.91 inç ekran yer alıyor. 46mm olan modelin ekranını sağ ve sol kenarı kavisli yapıda. Her iki modelde AMOLED panel kullanılıyor.

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41mm'lik versiyonda 300mAh batarya bulunurken, 46mm'lik versiyonda 430mAh batarya bulunuyor. Güç tasarrufu modunda 21 güne kadar kullanım, normal modda 30 saat kullanım sunuyor. 75 dakika içerisinde batarya doluyor.

Cihazda Snapdragon Wear 3100 yonga setine yer veriliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Watch’u 1799 TL ve 2299 TL fiyat etiketiyle Amazon, n11, Trendyol ve ePTTAVM’den satın alabilirsiniz.

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