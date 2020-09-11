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    Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı

    Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch 1799 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa çıktı. Büyük ekranlı versiyonu için 2299 TL ödemek gerekiyor. Oppo Watch özellikleri haberimizde.
    8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı
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    Ülkemizde akıllı telefon ve aksesuar modelleri satılan Oppo’nun şimdi de akıllı saati satışa sunuldu. Oppo Watch’un 41mm boyutlu versiyonu 1799 TL’ye, 46mm versiyonu 2299 TL’ye satılıyor.

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    Oppo Watch’da Google Wear OS işletim sistemi yer alıyor. 41mm boyutlu versiyonda 360x320 piksel çözünürlüğünde 1.6 inç ekran bulunuyor. 46mm versiyonda ise 476x402 piksel çözünürlüğünde, 1.91 inç ekran yer alıyor. 46mm olan modelin ekranını sağ ve sol kenarı kavisli yapıda. Her iki modelde AMOLED panel kullanılıyor.

    Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı
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    41mm'lik versiyonda 300mAh batarya bulunurken, 46mm'lik versiyonda 430mAh batarya bulunuyor. Güç tasarrufu modunda 21 güne kadar kullanım, normal modda 30 saat kullanım sunuyor. 75 dakika içerisinde batarya doluyor.

    Cihazda Snapdragon Wear 3100 yonga setine yer veriliyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

    Oppo Watch’u 1799 TL ve 2299 TL fiyat etiketiyle Amazon, n11, Trendyol ve ePTTAVM’den satın alabilirsiniz.



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    borukuzen (faruk puka) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Fiyat olmamış sevgili Oppo'cuğum [>:]
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 5 sa.
    çok para gider apple watch alırım
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    yEmreozc (Yunus Emre Özçelik) 7 sa.
    Google wear dan dolayı fiyatının pahalı olduğu kanısındayım.
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    KSB 7 sa.
    O kadar yapmış etmişsin. Vestel saat gibi Bluetooth 4 neden?
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    Virtual Reality 1 gün
    Pandemiden sonra NFC + Google Pay olmayan saatler bir anda değersizleşti. Bir çok insan NFC ve Google Pay olmayan bir akıllı saati neden almalıyım ki diye sorgulamaya başladı.

    NFC + Google Pay ile saatinizi pos makinesine yaklaştırarak Türkiye'de ki her bankanın kredi kartı ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Hijyen ve konfor bir arada daha ne olsun.

    Maalesef, Samsung, Apple, Garmin gibi markalarda NFC olmasına rağmen Google Pay kullanılamıyor. Çünkü bu markalar kendi ödeme sistemlerini dayatmaya çalışıyorlar. Sonuç; Türkiye'de hiç bir banka bu ödeme sistemleri ile çalışmıyor. ABD'de ki bankalarının bile bazısı destekliyor bazısı desteklemiyor.

    NFC + Google Pay olmayan akıllı saati son derece kullanışsız bir hale getiriyor. Çünkü, Google Pay ile dünyanın her yerinde temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay gibi saçmalalıklarla ve kısıtlamalarla dolu değil.
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    ironman 1 gün
    Bluetooth 4.2 belirtiliyor öyle ise alınmaz

    Çok uğraşmışmı OPPO Ceo su bunu versiyon olarak 5.1 Yapmamak için hadi 5.1 den vazgeçtik bari 5 olsa

    Telefonlarımız 5 özellikli o zaman başka kapıya demek lazım....
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    borukuzen (faruk puka) 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    Fiyat olmamış sevgili Oppo'cuğum [>:]
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 gün
    Boyutta anlamsız bi fiyat farkı var
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    Ussuz (mehmet ) 2 gün
    Apple watch değil mi ya bu:D
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    HackYemeFuckYeah 2 gün
    Google Wear OS olması çok iyi. Huawei Watch Gt sport kullanıyorum. İşletim sistemi HuaweiLiteOS olduğu için çok yeteneksiz. Wear OS özellik olarak dolu dolu
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    th9 2 gün yeni yorumcu
    tasarımlqrı keşke kendine öz olsa sıktı artık apple çakmalığı
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    3356 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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