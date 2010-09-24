Oracle 16 çekirdekli SPARC T3 işlemcisini detaylandırdı

Sunucu üreticisi Oracle, 16 çekirdekli yeni işlemcisi SPARC T3'ün detaylarını açıkladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve SPARC V9 çekirdeklerinden oluşan yüksek performans sınıfı yeni işlemci 1.65GHz'de çalışıyor. Her çekirdek için 8 izlek olmak üzere toplamda 128 izlek desteği sunan SPARC T3, destek veren uygulamalarda yüksek performans vaad ediyor. Dört işlemcili sunucularda kullanılmak üzere hazırlanan ve iki adet entegre 10 Gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin,SPECj Enterprise2010 da dahil olmak üzere 9 yeni dünya rekoruna sahip olduğu belirtiliyor.

Oracle, SPARC T3 işlemcili yeni sunucularını (SPARC T3-1B ve SPARC T3-4 örnek verilebilir) Solariş işletim sistemi ve SPARC için hazırlanan Sanallaştorma teknolojisine ek olarak gelişmiş veri güvenliği ve şifreleme için yerleşik kriptografi hızlandırıcısıyle birlikte sunuyor.