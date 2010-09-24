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Oracle 16 çekirdekli SPARC T3 işlemcisini detaylandırdı

8 yıl
14,3b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sunucu üreticisi Oracle, 16 çekirdekli yeni işlemcisi SPARC T3'ün detaylarını açıkladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve SPARC V9 çekirdeklerinden oluşan yüksek performans sınıfı yeni işlemci 1.65GHz'de çalışıyor. Her çekirdek için 8 izlek olmak üzere toplamda 128 izlek desteği sunan SPARC T3, destek veren uygulamalarda yüksek performans vaad ediyor. Dört işlemcili sunucularda kullanılmak üzere hazırlanan ve iki adet entegre 10 Gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olan işlemcinin,SPECj Enterprise2010 da dahil olmak üzere 9 yeni dünya rekoruna sahip olduğu belirtiliyor.

Oracle, SPARC T3 işlemcili yeni sunucularını (SPARC T3-1B ve SPARC T3-4 örnek verilebilir) Solariş işletim sistemi ve SPARC için hazırlanan Sanallaştorma teknolojisine ek olarak gelişmiş veri güvenliği ve şifreleme için yerleşik kriptografi hızlandırıcısıyle birlikte sunuyor.


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Batuist 8 yıl
Peki bu sunucuları hangi firmalar ne amaçla kullanıyor??
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lokmantas 8 yıl
Bu tip serverları ve oracle veritabanını genelde Turkcell,Yurtiçi Kargo, Bakanlıklar ve bankalar gibi yüzlerce kullanıcının bağlı olduğu, çok büyük datalara sahip işletmeler kullanırlar ve unix işletim sistemleri kullanırlar.

Batuist

Peki bu sunucuları hangi firmalar ne amaçla kullanıyor??
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DH Misafiri 8 yıl
@ Progrock
MySQL nerede?
düzeltme ORACLE veritabanı üreticisinden çok veritabanı yönetim sistemi uygulamarını üreticisidir. yani veri tabanı üretmekten çok bu veritabanı maks performans ve min problem, ... vs gibi konularda uzmanlaşıp RDMS (tam hatırlamıyorum.)yani ilişkisel veri tabanları yönetim sistemlerini (yazılımlarının) üreticisidir.
ORACLE, SUN yeni bir faaliyet alanı daha olmuştur. Donanım üretmek. Bu yeteneklerinin hepsini kadrosuna katılan SUN çalışanlarına borçludur. Bu arada SUN sahip olduğu yani eski bir rakibi olan MySQL devre dışı bırakmıştır. MySQL tüm avantajlarını kendi yazılım mimarisine dahil etme hakkına sahip olmuştur. Ayrıca JAVA konusuna hiç girmiyorum.
Kısaca ORACLE bir taşla kuş katliyamı yapmıştır.
ORACLE önceden yazılımın ağırlık bastığı bir şirketti, şimdi hem yazılım üreticisi hemde donanım üreticisi konumunda.
Gelelim sunucu kısmına eğer bir yazılım tüm platformlarda (x86, powerpc, sparc,, arm) çalışıyorsa, elinizde iyi bir pazarlama avantajı vardır. Ve bunu kullanarak piyasada hakim pozisyona gelebilirsiniz. Eğer büyük iş kollarına hitap ediyorsanız ve yazılımlarınız tutuluyorsa, yazılımlarının diğer sunucular ile daha iyi uyum sağlamasını sağlaması için sunucular dizayn edip satabilirsiniz. (bir çok yazılım şirketi bunu yapmaktadır.) Mantıksal olarak yazılımınızın destek verdiği CPU mimarilerini barındıran tüm sunucu sistemlerini elinizden geldiği kardar dizayn edip üretebilirsiniz?
SPARC konusu ayrı bir konu ama konu iş dünyası olunca çok boyutlu düşünmek gerekiyor.
Bilgilendime amaçlı yazıyorum,
Saygılarımla
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symbiat 8 yıl
solaris sun ın ürettiği işletim sistemi değilmi yahu. oracle ile ne alakası var solaris in ?

solaris dediğiniz şey sonuçda bir unix türevinden başka bir şey değil.
Oracle sun ı satın aldı. bu şekilde artık sun solaris değil oracle solaris diye geçiyor adı. ama solarisi üreten sonuçda sun firmasıdır. Oracle ile bir alakası yok yani.
Oracle bi veritabanı üretim firması. ürünlerinin adı da oracle diye geçer. ms sql server gibi mysql gibi birveri tabanıdır oracle ve dünyanın bir numarasıdır.
adam artık sun ı alınca kebap oldu.
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aspirin_00 8 yıl
oracle az mı tarlada buğday kesmedi :D boşuna oraklı denmemiş :D:D:D
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El Mukteda 8 yıl
128 izlekli bir işlemci üretebiliyor ve x86 lisansı var peki neden intel'e rakip olamıyor sun çapı mı küçük?
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userramix 8 yıl
@ Progrock
MySQL nerede?
düzeltme ORACLE veritabanı üreticisinden çok veritabanı yönetim sistemi uygulamarını üreticisidir. yani veri tabanı üretmekten çok bu veritabanı maks performans ve min problem, ... vs gibi konularda uzmanlaşıp RDMS (tam hatırlamıyorum.)yani ilişkisel veri tabanları yönetim sistemlerini (yazılımlarının) üreticisidir.
ORACLE, SUN yeni bir faaliyet alanı daha olmuştur. Donanım üretmek. Bu yeteneklerinin hepsini kadrosuna katılan SUN çalışanlarına borçludur. Bu arada SUN sahip olduğu yani eski bir rakibi olan MySQL devre dışı bırakmıştır. MySQL tüm avantajlarını kendi yazılım mimarisine dahil etme hakkına sahip olmuştur. Ayrıca JAVA konusuna hiç girmiyorum.
Kısaca ORACLE bir taşla kuş katliyamı yapmıştır.
ORACLE önceden yazılımın ağırlık bastığı bir şirketti, şimdi hem yazılım üreticisi hemde donanım üreticisi konumunda.
Gelelim sunucu kısmına eğer bir yazılım tüm platformlarda (x86, powerpc, sparc,, arm) çalışıyorsa, elinizde iyi bir pazarlama avantajı vardır. Ve bunu kullanarak piyasada hakim pozisyona gelebilirsiniz. Eğer büyük iş kollarına hitap ediyorsanız ve yazılımlarınız tutuluyorsa, yazılımlarının diğer sunucular ile daha iyi uyum sağlamasını sağlaması için sunucular dizayn edip satabilirsiniz. (bir çok yazılım şirketi bunu yapmaktadır.) Mantıksal olarak yazılımınızın destek verdiği CPU mimarilerini barındıran tüm sunucu sistemlerini elinizden geldiği kardar dizayn edip üretebilirsiniz?
SPARC konusu ayrı bir konu ama konu iş dünyası olunca çok boyutlu düşünmek gerekiyor.
Bilgilendime amaçlı yazıyorum,
Saygılarımla
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progrock 8 yıl
sun microsystems


Oracle sunucu üretmiyor. Oracle, sun firmasını satın almıştı. Sun kendine özgü sparc işlemci üretiyor ve solaris işletim sistemiyle çalışıyor. Oracle solaris işletim sistemini yapan firma ve dünyanın en büyük database sistemi.
Bunu yanında sun ın x86 işlemci ailesine yönelik sunucularıda bulunmakta.
Sun = sunucu üretir
Oracle = Database mimarisi
Solaris = Oracle firmasının işletim sistemi

NOT: Oracle windows tabanlı (x86 sunuculu) bir sistemede kurulabilir

oracle.com/...
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car_26 8 yıl
oracle bu,yapar.
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algorian 8 yıl

Progrock

sun microsystems




Oracle firması Sun'ı satın aldı ve aldıktan hemen sonra SUN ismini piyasadan silmek için çalışmalar başladı. Web siteleri bile Oracle'a yönlendirilmiş durumda.
Hatta ve hatta SUN JAVA sertifikası diye bir şey almak artık mümkün değil!
Bundan sonra SUN diye bir marka olmayacak!

O yüzden Oracle'ın sunucusu demek daha doğru. Oracle veritabanının ismi olabilir ama firmanın ismi de oracle.
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