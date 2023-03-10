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    Raspberry Pi global deklanşörlü kamerasını duyurdu

    Raspberry Pi tarafından satışa sunulan global deklanşörlü yeni kamera modülü eklentisi, görüntülerde bozulma istemeyen profesyonel veya amatörlere hitap ediyor. 
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    Raspberry Pi Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında geniş bir kullanım alanı elde eden Raspberry Pi farklı eklentiler ile hitap alanını genişletmeye devam ediyor. Vakıf son olarak global deklanşörlü bir kamera eklentisi duyurdu.

    Raspberry Pi global deklanşörlü kamera

    Günümüz kameralarında daha çok sarmal deklanşör tercih ediliyor ve pikseller ışığı soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru yakaladığı için bu konsept hızlı hareket eden nesnelerde veya pervane gibi dönen nesnelerde görüntü bozulmalarına yol açıyor.

    Global deklanşör ise piksellerin aynı anda ışığı yakalamasını sağlıyor ve bu tür bozulmaların önüne geçiyor. Raspberry Pi tarafından hazırlanan global deklanşörlü kamera eklentisi 1.6MP çözünürlüğünde ve 6.3mm Sony IMX296 sensör barındırıyor.

    Kamerayı kullanabilmek için CSI kamera bağlantısı olan Raspberry Pi kartları gerekiyor. Ayrıca 6mm CS ve 16mm C yuvalı CGL lensler ile de uyumlu. Kamera eklentisi 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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