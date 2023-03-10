Raspberry Pi global deklanşörlü kamerasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Dünya çapında geniş bir kullanım alanı elde eden Raspberry Pi farklı eklentiler ile hitap alanını genişletmeye devam ediyor. Vakıf son olarak global deklanşörlü bir kamera eklentisi duyurdu.

Raspberry Pi global deklanşörlü kamera

Günümüz kameralarında daha çok sarmal deklanşör tercih ediliyor ve pikseller ışığı soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru yakaladığı için bu konsept hızlı hareket eden nesnelerde veya pervane gibi dönen nesnelerde görüntü bozulmalarına yol açıyor.

Raspberry Pi yeni kamera modülünü duyurdu 2 ay önce eklendi

Global deklanşör ise piksellerin aynı anda ışığı yakalamasını sağlıyor ve bu tür bozulmaların önüne geçiyor. Raspberry Pi tarafından hazırlanan global deklanşörlü kamera eklentisi 1.6MP çözünürlüğünde ve 6.3mm Sony IMX296 sensör barındırıyor.

Kamerayı kullanabilmek için CSI kamera bağlantısı olan Raspberry Pi kartları gerekiyor. Ayrıca 6mm CS ve 16mm C yuvalı CGL lensler ile de uyumlu. Kamera eklentisi 50$ fiyat etiketi ile satılacak.

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