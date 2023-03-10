Raspberry Pi global deklanşörlü kamerasını duyurdu

Raspberry Pi global deklanşörlü kamera
Günümüz kameralarında daha çok sarmal deklanşör tercih ediliyor ve pikseller ışığı soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru yakaladığı için bu konsept hızlı hareket eden nesnelerde veya pervane gibi dönen nesnelerde görüntü bozulmalarına yol açıyor.
Global deklanşör ise piksellerin aynı anda ışığı yakalamasını sağlıyor ve bu tür bozulmaların önüne geçiyor. Raspberry Pi tarafından hazırlanan global deklanşörlü kamera eklentisi 1.6MP çözünürlüğünde ve 6.3mm Sony IMX296 sensör barındırıyor.
Kamerayı kullanabilmek için CSI kamera bağlantısı olan Raspberry Pi kartları gerekiyor. Ayrıca 6mm CS ve 16mm C yuvalı CGL lensler ile de uyumlu. Kamera eklentisi 50$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez