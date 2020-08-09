Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Bu hafta oyun mağazalarında adeta hediye oyun bayramı yaşanıyor. Epic Games mağazasında yeni oyunlar, F1 2018 hediyesi derken şimdi de efsane Quake oyunu gün sonuna kadar ücretsiz hale getirildi.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı

Sadece hafta sonu

Koronavirüs salgını nedeniyle önemli oyun etkinliklerinden QuakeCon 2020 de sanal ortama taşınmak zorunda kaldı. Hafta sonu boyunca sürecek olan etkinliğin şerefine de klasik Quake oyunu hediye ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Sadece hafta sonuna özel olan kampanyada Bethesda Launcher üzerinden bilgisayarınıza Quake oyununu indirebilirsiniz. Bunun için haliyle bir Bethesda hesabına da sahip olmanız gerekiyor. Efsaneyi yeniden yaşamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

1996 yılında yayınlanan Quake oyunu uzun bir serinin başlangıcı olmuştu. Efsaneler arasında yerini alan Quake oyunu her yıl düzenlenen fuara da ismini vermişti. QuakeCon 2020 fuarı dün bazı etkinliklerle başladı. Bugün ise Twitch kanalı üzerinden fuar gün boyu devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.