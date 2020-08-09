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    Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz

    QuakeCon 2020 fuarının başlaması ile birlikte efsane Quake oyunu da ücretsiz hale geldi. Gün sonuna kadar Bethesda Launcher üzerinden oyun indirilebilir durumda.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Orijinal Quake oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz
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    Bu hafta oyun mağazalarında adeta hediye oyun bayramı yaşanıyor. Epic Games mağazasında yeni oyunlar, F1 2018 hediyesi derken şimdi de efsane Quake oyunu gün sonuna kadar ücretsiz hale getirildi.

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    Sadece hafta sonu

    Koronavirüs salgını nedeniyle önemli oyun etkinliklerinden QuakeCon 2020 de sanal ortama taşınmak zorunda kaldı. Hafta sonu boyunca sürecek olan etkinliğin şerefine de klasik Quake oyunu hediye ediliyor.

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    Sadece hafta sonuna özel olan kampanyada Bethesda Launcher üzerinden bilgisayarınıza Quake oyununu indirebilirsiniz. Bunun için haliyle bir Bethesda hesabına da sahip olmanız gerekiyor. Efsaneyi yeniden yaşamak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

    1996 yılında yayınlanan Quake oyunu uzun bir serinin başlangıcı olmuştu. Efsaneler arasında yerini alan Quake oyunu her yıl düzenlenen fuara da ismini vermişti. QuakeCon 2020 fuarı dün bazı etkinliklerle başladı. Bugün ise Twitch kanalı üzerinden fuar gün boyu devam edecek.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Valla hiç kusura bakmasınlar zamanının efsanesiydi kabul ama şimdi 96 yılının oyunu için hiç yeni launcher falan indirip üyelik falan uğraşamayacağım.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    dos zamanında gerçek 3d motoru kullandı buna lafım yok !
    ama en son id motoru bile unreal kadar olamadı gitti.
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    gacvokem (Ö.N. Ö) 1 hf. SEO19
    unrealle quake i karşılşatırman hata olmuş, unreal vs serisi fosçıktı ...ama guake serisi hala efsane
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf.
    He oyun studyosunun, her firmanın kendi storeunu kendi launcherini kurdurması, bunun için saçma promosyon yapması cidden kabak tadı vermeye başladı. 10 tane falan launncher var bilgisayarda...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Valla hiç kusura bakmasınlar zamanının efsanesiydi kabul ama şimdi 96 yılının oyunu için hiç yeni launcher falan indirip üyelik falan uğraşamayacağım.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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