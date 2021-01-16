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    Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir

    Bilim insanları Geobacter sulfurreducens adlı bakteri formunun zararlı kobalt maruziyetine karşı savunma mekanizmalarını inceledi. Bakterilerin aynı ''Iron Man'' gibi zırh kazandığı gözlendi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir
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    insanlarını her daim şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi ise bilim insanları Geobacter sulfurreducensadlı bakteri formunun zararlı kobalt maruziyetine karşı savunma mekanizmalarını inceledi.

    Geobacter türü bakteriler oldukça farklı skalada ve endüstride kullanılmak üzere üzerinde çalışılan bakteri türlerinden birini oluşturuyor. Çamurdan ve nemden elektrik üretme çalışmalarında, iletken nano liflerin yapımında, mikrobiyal yakıtların üretiminde kullanılabilmekle birlikte birçok farklı alanda da umut vadediyor.

    Bakteriler

    Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir
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    Şimdi ise Michigan State University araştırmacıları söz edilen bakterinin yeni özelliğini keşfetti. Geobacter sulfurreducens türünün bakteriler başta olmak üzere çeşitli organizmalara toksik olan kobaltı memranlarına ( zarlarına ) sararak toksik maruziyetten korunduğu tespit edildi.

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    Bilim insanları bakterileri ''Iron Man'' olarak adlandırılan karaktere benzetmekle birlikte bakterilerin kobalt moleküllerini aynı bir kalkan gibi kuşandığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Orta yaşlarda deneyimlenen yalnızlığın geç dönem depresyonla korele olduğu tespit edildi"

    Bilim insanları bakterilerin bu özelliğinin gelecekte batarya teknolojisinde ve pillerin geri dönüşümünde yararlı olabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma Frontiers in Microbiology adlı dergide yayımlandı.

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    Kaynakça https://msutoday.msu.edu/news/2021/iron-man-bacteria-could-help-protect-the-environment https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.600463/full Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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