Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir

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Orucun ve düşük kalorili diyetin sağlık üzerindeki oluımlu etkileri bilinmesine karşın bahsi geçen uygulamaların kemoterapi alan hastalar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar oldukça kısıtlı durumda bulunuyor. Nature Communications dergisinde şu ana kadar yapılmış ilk randomize kontrollü çalışma yayımlandı.

Orucun ve düşük kalorili diyetin kemoterapinin etkilerini iyileştirmesi fikri yeni bir fikir değil, uzun zamandır araştırılmasına ve hayvanlarda yapılan preklinik çalışmalarda olumlu etkiler görülmesine karşın insanlarda yapılan randomize araştırma oldukça yeni.

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DİRECT deneyi

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DİRECT olarak adlandırılan deneyin ilk temeli 2014 yılında atıldı. Bilim insanları araştırmaya kemoterapi alan 131 non-metastatik meme kanserine sahip denek kabul etti. Deneklerin yarısı rastgele seçildi ve FMD olarak adlandırılan sebze temelli 200 kalori içeren diyet uygulandı. FMD grubu diyeti kemoterapi alacağı günden 3 gün önce başladı ve kemoterapi aldığı günden 1 gün sonrasına kadar devam etti. Kontrol grubu ise normal diyet planına devam etti ve döngü bu şekilde ilerledi.

Ayrıca Bkz. "Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir"

Yapılan kıyaslamada FMD grubunun tümör küçülmesinin daha ileri miktarda olduğu genel kemoterapi toksisitesi iki grup arasında yakın olmasına karşın FMD grubunun beyaz kan hücrelerindeki DNA'nın anlamlı ölçüde daha az hasar gördüğü tespit edildi.

Yeni araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16138-3#Abs1

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