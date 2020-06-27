Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir

    DİRECT olarak adlandırılan deneyin ilk temeli 2014 yılında atıldı. Bilim insanları araştırmaya kemoterapi alan 131 non-metastatik meme kanserine sahip denek kabul etti.
    31 dk.
    137
    27
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir
    Tam Boyutta Gör

    Orucun ve düşük kalorili diyetin sağlık üzerindeki oluımlu etkileri bilinmesine karşın bahsi geçen uygulamaların kemoterapi alan hastalar üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar oldukça kısıtlı durumda bulunuyor. Nature Communications dergisinde şu ana kadar yapılmış ilk randomize kontrollü çalışma yayımlandı.

    Orucun ve düşük kalorili diyetin kemoterapinin etkilerini iyileştirmesi fikri yeni bir fikir değil, uzun zamandır araştırılmasına ve hayvanlarda yapılan preklinik çalışmalarda olumlu etkiler görülmesine karşın insanlarda yapılan randomize araştırma oldukça yeni.

    İlginizi Çekebilir Avatar Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor

    DİRECT deneyi

    Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir
    Tam Boyutta Gör

    DİRECT olarak adlandırılan deneyin ilk temeli 2014 yılında atıldı. Bilim insanları araştırmaya kemoterapi alan 131 non-metastatik meme kanserine sahip denek kabul etti. Deneklerin yarısı rastgele seçildi ve FMD olarak adlandırılan sebze temelli 200 kalori içeren diyet uygulandı. FMD grubu diyeti kemoterapi alacağı günden 3 gün önce başladı ve kemoterapi aldığı günden 1 gün sonrasına kadar devam etti. Kontrol grubu ise normal diyet planına devam etti ve döngü bu şekilde ilerledi.

    Ayrıca Bkz. "Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir"

    Yapılan kıyaslamada FMD grubunun tümör küçülmesinin daha ileri miktarda olduğu genel kemoterapi toksisitesi iki grup arasında yakın olmasına karşın FMD grubunun beyaz kan hücrelerindeki DNA'nın anlamlı ölçüde daha az hasar gördüğü tespit edildi.

    Yeni araştırma Nature Communications dergisinde yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41467-020-16138-3#Abs1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    EzioAuditore_ 14 dk.
    Oruç tutmak, yapılan araştırmada bahsedilen "short-term fasting" ile aynı kapıya çıkmıyor. Oruç tutmak aynı zamanda susuz da kalmaktır ve vücudunuzu saatlerce susuz bırakmak hiçbir zaman sağlık için iyi bir şey değildir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 8 dk. EzioAuditore_
    Allahtan daha iyi biliyorsun yani?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Oruç ve düşük kalorili diyet kemoterapinin etkilerini iyileştirebilir Sonraki İyileşen hasta sayısında artış var (27 Haziran) 1 sa. Google Pixel 4a sahneye çıkmaya hazır: FCC onayı da aldı 1 sa. AMD, Assasins’s Creed Valhalla’yı Ryzen 3000 işlemci alacaklara hediye edebilir 2 sa. Galaxy Watch 3'ün yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 3 sa. Microsoft fiziksel mağazalarını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı 3 sa. Coca-Cola, Facebook boykotuna katıldı ve Mark Zuckerberg anında 7 milyar dolar kaybetti 4 sa. iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120Hz ekranla gelebilir 4 sa. The Boys'un 2. sezon yayın tarihi belli oldu 4 sa. Kamu içi mesajlaşma uygulaması İleti'nin testleri tamamlandı 5 sa. Samsung Galaxy A01 Core'un detaylar ortaya çıktı 5 sa. Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu 6 sa. Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası 8 sa. Google'ın Telefon uygulaması, bir işletmenin sizi neden aradığını söyleyecek 9 sa. Yeni iPhone SE'nin DxOMark puanı belli oldu 10 sa. LG iki yeni tam kablosuz kulaklık duyurdu 11 sa. Haftaya A101 marketlerde Galaxy Buds ve ŞOK marketlerde Xiaomi elektrikli scooter var 12 sa. Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor 19 sa. Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 20 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 1 gün The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi