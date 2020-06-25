Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir

Egzersiz yapmanın yararları uzun zamandır bilinmesine karşın egzersizin insan fizyolojisi üzerindeki etkileri genellikle kısa dönem egzersiz periyotlarını içeren deneyler ile araştırılmış durumda bulunuyor. Bilim insanları yeni yaptıkları araştırma ile uzun süreli egzersizin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceledi.

Yeni araştırma için 25 adet farklı spor dallarıyla ( 18 adet uzun dönem dayanıklılık sporcusu - 7 adet uzun dönem güç sporcusu ) uğraşan uzun dönem boyunca spor yapmış kişi kullanıldı ve 15 adet spor yapmayan kişi kontrol grubuna dahil edildi.

İlginizi Çekebilir

Glokom tanısı koyan yapay zeka geliştirildi

RNA ekspresyonu

İskelet kası biyopsilerinden elde edilen sonuçlara göre RNA'nın 20.000 farklı geni eksprese ettiği, bu genlerin yaklaşık 1000'inin uzun dönem koşma ve bisiklete binme ( dayanıklılık ) aktiviteleriyle anlamlı ölçüde değişime uğradığı tespit edildi.

Ayrıca gen ekspresyonunun uzun dönem güç sporcularında anlamlı ölçüde değişmediği , sadece 26 farklı genin ekspresyonunda değişim olduğu keşfedildi. Yeni araştırma daha önceden yapılmış tip 2 diyabet hastalarıyla ilgili araştırmalarla karşılaştırıldığında kısa dönem egzersizin aynı uzun dönem egzersiz gibi kasların genetik profilini değiştirebileceği tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi"

Yeni araştırma Cell Reports adlı dergide yayımlandı.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211124720307890

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.