En İyi Film ödülü ilk kez bir yayın platformuna gitti

Geçtiğimiz Oscar törenlerinde Netflix yapımları biraz daha ağır basarken bu yıl Apple öne çıkmayı başardı. İlk kez bir yayın platformu En İyi Film ödülünü alarak tarihe geçti. CODA yapımı Apple’ın yüzünü güldürdü.

Apple’dan Oscar başarısı

Sinema otoriteleri tarafından eleştiriliyor olsa da son dönemde yayın platformları tarafından yaptırılan veya yayın hakları elinde bulunan yapımlar da Oscar ödül törenlerine aday oluyor. Hatta önemli ödüller de kazanıyor. Otoriteler sinema salonlarının büyüsünün bozulmasından endişeli.

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2022 Oscar törenlerinde de yayın platformlarının damgası vardı. Apple’ın 25 milyon dolar ödeyerek haklarını satın aldığı ve engelli insanların zorluklarına değinen CODA yapımı En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Toplamda 27 adaylığı olan Netflix’in Power of the Dog filmi En İyi Yönetmen ödülünü alırken HBO Max platformunun kısmen elinde bulunan Dune filmi de 6 ödül aldı. Disney+ ise Encanto ile En İyi Animasyon ödülüne layık görüldü. Geçen yıla göre yayın platformlarının ödül sayısı yediden dörde düştü ancak en önemlilerini de kapmış oldu.

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