Tam Boyutta Gör ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarda yapay zekanın aktif şekilde kullanılacağını duyurdu. Sorular yapay zeka ile hazırlanacak.

Yapay zeka nerede kullanılacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

Elektronik sınav sayısı artacak

ÖSYM'nin eleketronik ortamda düzenlediği e-sınav sayısının artması planlanıyor. Yabancı dil sınavlarının yanı sıra STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı dijital ortamda yapılmaya başlandı. İlerleyen süreçte daha fazla sınavın e-sınav olarak yapılabilmesi sağlanacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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ÖSYM yapay zeka ile soru hazırlayacak