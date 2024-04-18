Dairenin alanı nasıl bulunur? İşte çember alanı hesaplama formülü

Daire, en yaygın şekillerden biridir. Güneş sistemindeki gezegenlerin yörünge çizgileri, tekerlekler, moleküller… Daire sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Çember alanının formülü, dairesel bir alanın kapladığı bölgeyi ölçmek açısından kullanışlıdır. Örneğin; yuvarlak bir masanızı tamamen örtmek için ne kadar büyük bir örtü alacağınızı bilmenize yardımcı olur. Peki bir dairenin alanı nasıl bulunur? Daire alan hesaplama hakkında merak edilenler burada.
Dairenin alanı nasıl bulunur 🟠
Dairenin alanının hesaplanmasında kullanılan sabit değer; pi sayısıdır. Pi’nin kesirli sayısal değeri 22/7, ondalık değeri 3,14’tür. Denkleme ve ihtiyaca göre pi değerlerinden herhangi biri kullanılır. Dairenin alanı kare birim (m2, cm2, in2 vb.) olarak bulunur.
Dairenin alanını bulmak için nasıl bir yol izlenir örnek bir soru üzerinden görelim:
Örnek soru; Bir dairenin yarıçapının uzunluğu 4 birim ise dairenin alanını hesaplayın.
Çözüm; Yarıçap (r) 4 birim olarak verilmiştir. Pi sayısı 3,14’tür. Pi çarpı yarıçapın karesinin dairenin alanını verdiğini biliyoruz. Değerler yerine koyulduğunda; A = 3,14(4)² olur. Buradan dairenin alanı 50.24 birim kare olarak bulunur.
Daire alanı formülü nedir ❎
Bu formülde A dairenin alanını, π pi sayısını (dairenin çevresinin çapına oranı), r dairenin yarıçapını ve d dairenin çapını ifade eder. Bu, dairenin alanını hesaplamak için kullanılan temel formüldür.
Dairenin alanı çap formülü de sıkça sorulur. Dairenin çapı biliniyorsa, dairenin alanını hesaplamak için; πd²/4 formülü kullanılır. Bu formülde d dairenin çapıdır. Dairenin çapı dairenin yarıçapının iki katıdır. Yani d = 2r’dir. Dairenin çevresi biliniyorsa, dairenin alanı formülü C²/4π şeklindedir. Dairenin çevresi 2 x π x r formülüyle hesaplanır.
Peki, dairenin yüzey alanı nasıl hesaplanır? Dairenin yüzey alanı, dairenin alanıyla aynıdır. Aslında dairenin alanı dediğimizde toplam yüzey alanından başka bir şeyi kastetmiyoruz. Yüzey alanı, üç boyutlu bir şeklin yüzeyinin kapladığı alandır. Bir kürenin yüzeyi şekil olarak küresel olacaktır ancak bir daire basit bir düzlemsel iki boyutlu şekildir. Yani teknik olarak "yüzey alanı" tabirini dairenin alanını ifade etmek için kullanmıyoruz; sadece dairenin alanı diyoruz. Yarıçapın veya çapın uzunluğu, hatta dairenin çevresi verilirse yüzey alanını bulabiliriz. Daire yüzey alanı formülü πr²’dir. Burada 'r' dairenin yarıçapıdır ve π değeri yaklaşık 3,14 veya 22/7’dir.
Bu rehber yazıda, yaygın matematiksel işlemlerden “Dairenin alanı ve çevresi nasıl bulunur?” adım adım anlattık. Dairenin çapı biliyorsa veya çevresi biliniyorsa dairenin alanını hesaplama formülü nedir gösterdik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)