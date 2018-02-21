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Otomotiv yetkili satıcıları kendi sigorta şirketini kuruyor

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından Ankara'da düzenlenen toplantıda, OYDER öncülüğünde yetkili satıcıların kuracağı yeni sigorta şirketi projesi ilk kez kamuoyuna duyuruldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomotiv yetkili satıcıları kendi sigorta şirketini kuruyor
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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) düzenlediği, Türkiye’nin farklı illerinden ve Ankara’dan otomotiv yetkili satıcılarının katılımıyla gerçekleşen “Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Otomotiv” konulu toplantıda çok konuşulacak bir karar duyuruldu. Alınan yeni karara göre OYDER’in öncülüğünde Türkiye’deki yetkili satıcılar kendi sigorta şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada son dönemde özellikle acenteliklerin fiziki şartlarının zorlaştırılması, poliçe başına düşen karlılığın azaltılması sebepleriyle, geçmiş zamanlarda elde ettikleri yan gelirlerin büyük oranda azaldığını belirterek, “Yetkili satıcıların bir gelir kaybı bizim için kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

"Hem otomotiv hem de sigorta hizmetini sunacağız" 

Verilen bu kararda geçen sene satışların en yoğun olduğu Kasım ve Aralık aylarında sigorta poliçesi kesilmesinde yaşanan sorunlar sonrası tüketicilerin yaşadığı memnuniyetsizliği de sebep olarak gösteren Şahsuvaroğlu, “OYDER olarak artık, tüketicilerimize güvenli ve sürdürülebilir bir ortamda, hem otomotiv hizmetini hem de sigorta hizmetini, uygun şartlarda kesintisiz almasını temin etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Şimdilik verilen bilgiler bununla sınırlı kalırken, kurulacak yeni sigorta şirketiyle ilgili detaylardan bahsedilmedi. Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu karar sonrası nasıl bir tepki vereceğini muhtemelen çok geçmeden göreceğiz.


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1ses1 1 yıl en beğenilen
Sigorta şirketleri bedavadan para kazanan bir sektör. Ulan 370 lira veririken birden 720 lira vermeye başladım sonrasında 480 liraya düştü .
Hükümet vatandaşının arkasında olmadığı sürece ve bu vatandaş hala bunu görmediği sürece bizi dahaçok düdüklerler.
Sigorta şirketleri bedavadan para kazanan bir sektör. Ulan 370 lira veririken birden 720 lira vermeye başladım sonrasında 480 liraya düştü .Hükümet vatand...
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Kunt1903 1 yıl
Abi bakan açıklama yaptı sigorta şirketleri zarar ediyor bu durumu gözden geçireceğiz diye. Bu adamlar gelir artırmak için sigorta şirketi kuruyor. Küfür etsem olmuyor, isyan etsem olmuyor, sussam olmuyor, konuşsam yine olmuyor. Hakkımı helal etmiyorum diyeceğim, onlar hala geçirmeye devam ediyor helallik durum kalmamış ortada. Neyse hakkımı helal etmiyorum.
Abi bakan açıklama yaptı sigorta şirketleri zarar ediyor bu durumu gözden geçireceğiz diye. Bu adamlar gelir artırmak için sigorta şirketi kuruyor. Küfür etsem ...
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TNTB 1 yıl
Hani sigorta şirketleri zarar ediyordu ?
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Blindfire 1 yıl TNTB
Ağlayarak daha fazla kazanç elde etme peşindeler başka açıklaması yok, bence bütün otomotiv şirketleri açmalı, nedeni ise kendi servislerinde tamir hizmeti vererek experlerin şişirilmiş hasar raporlarının önüne geçebilirler.
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Skandalek 1 yıl
Filo araçlarından alsınlar vergiyi
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MaDMaxiBo 1 yıl
Sigorta şirketleri zarar ediyorsa yetkili servis kazığındandır.
Kaput ucu 2 santim eğilmiş, abi bu düzelmiyor yenisini takıyoruz diye sırıtıyorlar.
Ford kendisi yapıyor sanırım, diğer firmalar da yapar. En azından kendi kendine kazık atmazsa servisleri, iyi kar da eder.
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khytr89 1 yıl MaDMaxiBo
aynen öyle hocam. parayı sigortadan değilde kendilerinden çıkacağı bilinci yerleşirse eğer bu uygulamayla onarım hizmetleri daha fazla gelişir, araçlarda da fazla değer kaybı olmaz. Murat Şahsuvaroğlu umarım anladığımız gibi bir planı ortaya koyar.
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khytr89 1 yıl
sigorta şirketi mantığıyla işleyecekse Şahsuvaroğlu kendine bir sigorta firması açıyor demektir ama derse eğer sattığımız marka bazında bu hizmeti vereceğiz ve bir çok prosedürü geride bırakacağız" o zaman mantıklı.misal bayilerinden ford marka araba aldım. orada direk sigortam ve kaskom yapılmış şekilde arabamı alsam ve sigorta şirketinin 3.şahıs elemaları araya girmese güzel olur.
üretici firmayla direk ilişkisi olduğu için orijinal yedek parçada da sorun yaşamam ve adamlar da parayı işletir onlar da kazançlı olur. dediğim gibi olursa 2 taraf içinde kazanç ve memnuniyet artar.
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Kunt1903 1 yıl
Abi bakan açıklama yaptı sigorta şirketleri zarar ediyor bu durumu gözden geçireceğiz diye. Bu adamlar gelir artırmak için sigorta şirketi kuruyor. Küfür etsem olmuyor, isyan etsem olmuyor, sussam olmuyor, konuşsam yine olmuyor. Hakkımı helal etmiyorum diyeceğim, onlar hala geçirmeye devam ediyor helallik durum kalmamış ortada. Neyse hakkımı helal etmiyorum.
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Blindfire 1 yıl
Muhtemelen yeni otomobil alacaklara indirim sağlayarak müşteri toplayacaklardır. 1 taşla 2 kuş, mantıklı bir adım bence.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Sigorta şirketleri bedavadan para kazanan bir sektör. Ulan 370 lira veririken birden 720 lira vermeye başladım sonrasında 480 liraya düştü .
Hükümet vatandaşının arkasında olmadığı sürece ve bu vatandaş hala bunu görmediği sürece bizi dahaçok düdüklerler.
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