Otomotiv yetkili satıcıları kendi sigorta şirketini kuruyor

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) düzenlediği, Türkiye’nin farklı illerinden ve Ankara’dan otomotiv yetkili satıcılarının katılımıyla gerçekleşen “Sigorta Sektöründeki Gelişmeler ve Otomotiv” konulu toplantıda çok konuşulacak bir karar duyuruldu. Alınan yeni karara göre OYDER’in öncülüğünde Türkiye’deki yetkili satıcılar kendi sigorta şirketini kurmaya hazırlanıyor.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada son dönemde özellikle acenteliklerin fiziki şartlarının zorlaştırılması, poliçe başına düşen karlılığın azaltılması sebepleriyle, geçmiş zamanlarda elde ettikleri yan gelirlerin büyük oranda azaldığını belirterek, “Yetkili satıcıların bir gelir kaybı bizim için kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı.

"Hem otomotiv hem de sigorta hizmetini sunacağız"

Verilen bu kararda geçen sene satışların en yoğun olduğu Kasım ve Aralık aylarında sigorta poliçesi kesilmesinde yaşanan sorunlar sonrası tüketicilerin yaşadığı memnuniyetsizliği de sebep olarak gösteren Şahsuvaroğlu, “OYDER olarak artık, tüketicilerimize güvenli ve sürdürülebilir bir ortamda, hem otomotiv hizmetini hem de sigorta hizmetini, uygun şartlarda kesintisiz almasını temin etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Şimdilik verilen bilgiler bununla sınırlı kalırken, kurulacak yeni sigorta şirketiyle ilgili detaylardan bahsedilmedi. Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin bu karar sonrası nasıl bir tepki vereceğini muhtemelen çok geçmeden göreceğiz.