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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki ayak izini büyütmeye devam ediyor. 2023’ün başlarında Türkiye yolculuğuna başlayan Tesla’nın İstanbul Metropol AVM ve Ankara Armada AVM'de mağazaları bulunuyordu. Şimdi bu mağazalara İstanbul’daki Metropol AVM’deki yeni mağazanın katıldığı açıklandı.

Tesla’nın yeni mağazası İstanbul’da açıldı

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Tesla ailesi olarak İstanbul Anadolu yakasında Meydan AVM mağazamızı bu sabah açtık,” ifadelerini kullandı. Tezveren, aynı zamanda bu mağazadaki test sürüşlerinin de başladığını ve randevuların alınabildiğini duyurdu.

Tesla Meydan AVM’de test sürüşü yapmak için https://www.tesla.com/tr_tr/drive?zip_code=34771 adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

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Tesla’nın halihazırda Türkiye’de 10 noktada Supercharger şarj istasyonu bulunuyor. Firma son olarak İstanbul-İzmir otoyolunda Gemlik Supercharger ve Zorlu Center’da V4 Supercharger istasyonlarını kurmuştu. Tesla, Türkiye’de şu anda sadece Model Y aracını satıyor. Ocak-Kasım 2024 dönemi arasında firmanın Türkiye’deki Model Y satışları 9.200 adedi geçmiş durumda. Bu satış hacmi ile Tesla, Togg’un arkasından Türkiye’de en çok elektrikli araç satan ikinci firma oldu.

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Tesla, İstanbul’da yeni mağazasını açtı: Test sürüşleri başladı