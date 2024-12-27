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    Tesla, İstanbul’da yeni mağazasını açtı: Test sürüşleri başladı

    Tesla, Türkiye'de faaliyet gösteren mağaza sayısını 3'e çıkardığını duyurdu. İstanbul Metropol AVM ve Ankara Armada AVM'de mağazaları bulunan şirket, yeni mağazasını İstanbul Meydan AVM’de açtı.
    Tesla, İstanbul’da yeni mağazasını açtı: Test sürüşleri başladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki ayak izini büyütmeye devam ediyor. 2023’ün başlarında Türkiye yolculuğuna başlayan Tesla’nın İstanbul Metropol AVM ve Ankara Armada AVM'de mağazaları bulunuyordu. Şimdi bu mağazalara İstanbul’daki Metropol AVM’deki yeni mağazanın katıldığı açıklandı.

    Tesla’nın yeni mağazası İstanbul’da açıldı

    Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Tesla ailesi olarak İstanbul Anadolu yakasında Meydan AVM mağazamızı bu sabah açtık,” ifadelerini kullandı. Tezveren, aynı zamanda bu mağazadaki test sürüşlerinin de başladığını ve randevuların alınabildiğini duyurdu.

    Tesla Meydan AVM’de test sürüşü yapmak için https://www.tesla.com/tr_tr/drive?zip_code=34771 adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

    Tesla’nın halihazırda Türkiye’de 10 noktada Supercharger şarj istasyonu bulunuyor. Firma son olarak İstanbul-İzmir otoyolunda Gemlik Supercharger ve Zorlu Center’da V4 Supercharger istasyonlarını kurmuştu. Tesla, Türkiye’de şu anda sadece Model Y aracını satıyor. Ocak-Kasım 2024 dönemi arasında firmanın Türkiye’deki Model Y satışları 9.200 adedi geçmiş durumda. Bu satış hacmi ile Tesla, Togg’un arkasından Türkiye’de en çok elektrikli araç satan ikinci firma oldu.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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