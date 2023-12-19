Elektrikli otomobil ile ilk defa Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat edildi

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarla ilgili kullanıcıların en büyük endişesi menzil ve şarj etme problemi. Ancak görünüşe göre bunun sorun olmadığını düşünen kullanıcılar da var. Chris ve Julie Ramsey isimli İskoç çift, Nissan Ariya marka elektrikli otomobilleriyle Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat ederek bir ilki başardı.

10 ay süren macerada çift, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na 30 bin kilometre yol katetti. Nissan'ın açıklamasına göre sadece elektrikli değil bütün otomobiller arasında bunu başaran ilk kişiler oldular.

Bu zorlu yolculuk için araç, engebeli arazi ve karlı koşullarla başedebilmesi için değiştirildi. Daha sağlam bir süspansiyon, büyük bir çamurluk ve 39 inçlik BF Goodrich lastiklerle donatıldı. Nissan'ın belirttiğine göre güç ünitesi ve bataryalarda herhangi bir modifikasyon yapılmadı.

Şarj için güneş panelleri kullandılar

Çiftin ilk planında araç park halindeyken aracı şarj etmek için rüzgar türbini içeren bir römork kullanmak vardı. Ancak kutup yollarında römorkun gidemeyeceğini anladılar. Çift, yolculuğun Antartika kısmında, şarj etmek için güneş panellerini kullandı. Yılın bu döneminde Güney Kutbu sürekli güneş aldığı için bu avantajdan yararlandılar. Yolculuk boyunca elektriğin olduğu herhangi bir yerden şarj ihtiyaçlarını karşıladılar.

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Yolculuğun en zorlu olduğu Antartika kısmında tek başına seyehate izin verilmeyen çift, -30 derece sıcaklıklarda bile aracın sorunsuz çalışabildiğini belirtiyor. Çift, gece kutup rüzgarlarıyla akünün donmaması için kardan küçük duvarlar inşa ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda park halindeyken aracı sıcak tutmak için çadır ile çevirdiler.

10 aylık zorlu yolculuğun ardından Chris, “Güney Kutbu'nda olduğumuza inanamıyorum. Bunca yıl süren planlamadan sonra, sanki gerçekmiş gibi gelmiyor. Elektrikli araçların inanılmaz yeteneklerine her zaman güvenim tamdı ve Nissan Ariya'mızın önüne çıkan her şeyin üstesinden geleceğini biliyordum." sözlerini sarfetti. Eşi de bunun "inanılmaz bir yolculuk" olduğunu söyleyerek bu duyguyu yineledi.

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Otomobil ile ilk defa Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat