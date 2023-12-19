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    Elektrikli otomobil ile ilk defa Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat edildi

    Chris ve Julie Ramsey isimli İskoç çift, Nissan Ariya marka elektrikli otomobilleriyle Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat ederek bir ilki başardı. 10 ay süren yolculuğun detaylarına bakalım.
    Otomobil ile ilk defa Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlarla ilgili kullanıcıların en büyük endişesi menzil ve şarj etme problemi. Ancak görünüşe göre bunun sorun olmadığını düşünen kullanıcılar da var. Chris ve Julie Ramsey isimli İskoç çift, Nissan Ariya marka elektrikli otomobilleriyle Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na seyahat ederek bir ilki başardı.

    10 ay süren macerada çift, Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na 30 bin kilometre yol katetti. Nissan'ın açıklamasına göre sadece elektrikli değil bütün otomobiller arasında bunu başaran ilk kişiler oldular.

    Bu zorlu yolculuk için araç, engebeli arazi ve karlı koşullarla başedebilmesi için değiştirildi. Daha sağlam bir süspansiyon, büyük bir çamurluk ve 39 inçlik BF Goodrich lastiklerle donatıldı. Nissan'ın belirttiğine göre güç ünitesi ve bataryalarda herhangi bir modifikasyon yapılmadı.

    Şarj için güneş panelleri kullandılar

    Çiftin ilk planında araç park halindeyken aracı şarj etmek için rüzgar türbini içeren bir römork kullanmak vardı. Ancak kutup yollarında römorkun gidemeyeceğini anladılar. Çift, yolculuğun Antartika kısmında, şarj etmek için güneş panellerini kullandı. Yılın bu döneminde Güney Kutbu sürekli güneş aldığı için bu avantajdan yararlandılar. Yolculuk boyunca elektriğin olduğu herhangi bir yerden şarj ihtiyaçlarını karşıladılar. 

    Yolculuğun en zorlu olduğu Antartika kısmında tek başına seyehate izin verilmeyen çift, -30 derece sıcaklıklarda bile aracın sorunsuz çalışabildiğini belirtiyor. Çift, gece kutup rüzgarlarıyla akünün donmaması için kardan küçük duvarlar inşa ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda park halindeyken aracı sıcak tutmak için çadır ile çevirdiler.

    10 aylık zorlu yolculuğun ardından Chris, “Güney Kutbu'nda olduğumuza inanamıyorum. Bunca yıl süren planlamadan sonra, sanki gerçekmiş gibi gelmiyor. Elektrikli araçların inanılmaz yeteneklerine her zaman güvenim tamdı ve Nissan Ariya'mızın önüne çıkan her şeyin üstesinden geleceğini biliyordum." sözlerini sarfetti. Eşi de bunun "inanılmaz bir yolculuk" olduğunu söyleyerek bu duyguyu yineledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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