Ford Türkiye, Ford pickup tarafından kurtarılan Tesla Cybertruck ile dalga geçti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mecralarında paylaşılan bir videoda, Tesla'nın elektrikli pickup modeli Cybertruck’ın arazide mahsur kaldığı görülüyor. Videoda Cybertruck’ın karla kaplı bir arazide patinaj çekerken bir Ford F-350 pickup tarafından yavaşla araziden ana yola doğru çekilip kurtarıldığı görülüyor. Bu video Ford Türkiye tarafından “ince bir sataşma” yapılarak paylaşıldı.

Ford Türkiye, Tesla Cybertruck’a gönderme

Ford Türkiye, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şunu bilmek de önemli: Bu Cybertruck bir prototip örneğiydi ve muhtemelen kış/arazi testlerinden geçiyordu. Aktarılanlara göre Cybertruck’ın sürücüsü bir Tesla mühendisiydi ve araçta yazılım kaynaklı olarak çekiş kontrolünde bir sorun yaşanmış. Ek olarak Cybertruck’ın zorlu arazilerde çekişi artırmaya yardımcı olabilecek bir mekanizma olan kilitli diferansiyellere sahip olmadığını da belirtelim. Bu arada, aracın kasasında neden çam olduğu da bilinmiyor.

Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. önce eklendi

Tesla, bu ayın başında Cybertruck’ı resmen tanıttı ve ilk teslimatlara da başladı. Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor. Cybertruck’ın fiyatı ise 60.990 dolardan başlıyor.

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Ford Türkiye, Tesla Cybertruck ile dalga geçti