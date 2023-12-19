Ford Türkiye, Ford pickup tarafından kurtarılan Tesla Cybertruck ile dalga geçti

Ford Türkiye, Tesla Cybertruck’a gönderme
Ford Türkiye, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan şunu bilmek de önemli: Bu Cybertruck bir prototip örneğiydi ve muhtemelen kış/arazi testlerinden geçiyordu. Aktarılanlara göre Cybertruck’ın sürücüsü bir Tesla mühendisiydi ve araçta yazılım kaynaklı olarak çekiş kontrolünde bir sorun yaşanmış. Ek olarak Cybertruck’ın zorlu arazilerde çekişi artırmaya yardımcı olabilecek bir mekanizma olan kilitli diferansiyellere sahip olmadığını da belirtelim. Bu arada, aracın kasasında neden çam olduğu da bilinmiyor.
Tesla, bu ayın başında Cybertruck’ı resmen tanıttı ve ilk teslimatlara da başladı. Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor. Cybertruck’ın fiyatı ise 60.990 dolardan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.