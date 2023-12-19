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    Ford Türkiye, Ford pickup tarafından kurtarılan Tesla Cybertruck ile dalga geçti

    Tesla’nın yeni elektrikli pickup modeli Cybertruck’ın karlı bir arazide mahsur kaldığı ve Ford pickup ile kurtarıldığı videosu ortaya çıkmıştı. Bu olay Ford Türkiye tarafından dalga konusu yapıldı.
    Ford Türkiye, Tesla Cybertruck ile dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mecralarında paylaşılan bir videoda, Tesla'nın elektrikli pickup modeli Cybertruck’ın arazide mahsur kaldığı görülüyor. Videoda Cybertruck’ın karla kaplı bir arazide patinaj çekerken bir Ford F-350 pickup tarafından yavaşla araziden ana yola doğru çekilip kurtarıldığı görülüyor. Bu video Ford Türkiye tarafından “ince bir sataşma” yapılarak paylaşıldı.

    Ford Türkiye, Tesla Cybertruck’a gönderme

    Ford Türkiye, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda “Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin.” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan şunu bilmek de önemli: Bu Cybertruck bir prototip örneğiydi ve muhtemelen kış/arazi testlerinden geçiyordu. Aktarılanlara göre Cybertruck’ın sürücüsü bir Tesla mühendisiydi ve araçta yazılım kaynaklı olarak çekiş kontrolünde bir sorun yaşanmış. Ek olarak Cybertruck’ın zorlu arazilerde çekişi artırmaya yardımcı olabilecek bir mekanizma olan kilitli diferansiyellere sahip olmadığını da belirtelim. Bu arada, aracın kasasında neden çam olduğu da bilinmiyor.

    Tesla, bu ayın başında Cybertruck’ı resmen tanıttı ve ilk teslimatlara da başladı. Üç farklı versiyonu olan kamyonetin arkadan itişli başlangıç modeli 402 km menzile sahip. Dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil, üç motorlu versionu ise 515 km menzil sunuyor. Cybertruck’ın fiyatı ise 60.990 dolardan başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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