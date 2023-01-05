İşte Türkiye otomotiv pazarının 2022 karnesi: 2021'e göre %6,2 büyüme

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2022 yılına ilişkin karnesini paylaştı. Buna göre, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında artarak 783.283 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 592.660 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise 190.623 adetle yıllık bazda yüzde 8,6 artış gösterdi.

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2022'nin Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre neredeyse yüzde 100 artarak 86.774 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise 2021'in Aralık ayına göre yüzde 55,2 artış gözlemlendi. Geçen ayki bu artışa rağmen otomobil pazarının 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 azalış gösterdiğini de belirtelim.

Gövde tipine göre satışlar🚗

2022 yılındaki otomobil satışlarını gövde tipine göre değerlendirdiğimizde, SUV'ların yüzde 41,4 pay ve 245.410 adetle yılı lider kapattığını görmekteyiz. Sedan otomobiller ise yüzde 36,6 pay ve 217.004 adet satışla ikinci sırada yer alıyor. Otomotivdeki moda bu yönde devam ederse, bu yıl SUV'ların pazar payının daha da arttığını görebiliriz.

Motor tipine göre satışlar

Tam Boyutta Gör Otomobil satışlarına motor tipine göre baktığımızda ise dizel ve otogazlı otomobillerin yavaş yavaş eridiğini görmekteyiz. 2022'de benzinli otomobil satışları 408.920 adetle neredeyse yüzde 70 paya ulaşmış. Dizelin payı ise 103.311 adetle yüzde 10'lara kadar geriledi. Yeni otomobillerin çoğunda dizel motora yer verilmediği için bu sonuç oldukça normal.

2022 yılında Türkiye'de 7.733 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 1,3 oldu. Geçen yıl 2.846 adet elektrikli otomobil satılmıştı. Bu da yıllık bazda yüzde 170 civarında bir artış anlamına geliyor. Sadece Aralık 2022'ye baktığımızda ise 1.519 adet elektrikli otomobil satıldığını görmekteyiz.

ÖTV dilimine göre satışlar

Aralık ayındaki satışları ÖTV dilimine göre değerlendirdiğimizde son yapılan matrah düzenlemesinin etkisi bir nebze olsun görülebiliyor. Yüzde 50 ÖTV diliminde yer alan otomobiller, Aralık'taki satışlarda yüzde 5 pay almış. Yüzde 60 ve 70'lik dilimler ise sırasıyla yüzde 10,5 ve 16,7 paya sahip. Yüzde 80'lik dilimde yer alan otomobiller ise yüzde 53 pazar payı ile hala çoğunlukta.

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