Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi

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Yüksek satış fiyatları nedeniyle gündemden düşmeyen otomotiv pazarıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte taksitli satış kapsamına alınan otomobil satışlarında taksit sınırı aşağıdaki şekilde uygulanacak:

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120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.

İlk maddedeki vade sınırının 60 ay olduğunu görüyoruz fakat ne yazık ki ülkemizde satış fiyatı 120 bin TL'nin altında olan model sayısı yok denecek kadar az. Öte yandan otomobilde taksit zaten vardı fakat bu değişiklikle birlikte otomobilin satış fiyatına göre farklı vade sınırları belirlendi.

Bununla birlikte yerli otomobillerin çoğunlukta olduğu fiyat baremlerinde taksit sayısının fazla olması, değişiklikle birlikte 'tüketicinin Türkiye'de üretilen modellere yönlendirildiği' tartışmalarının çıkmasına neden oldu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-3.htm

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