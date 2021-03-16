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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi

    Bugün yürürlüğe giren "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında artık otomobilin bedeline göre taksit olacak.
    16 Mart 2021, 11:03 (Güncellendi, 14 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    29

    Otomobil satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirildi
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    Yüksek satış fiyatları nedeniyle gündemden düşmeyen otomotiv pazarıyla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında otomobillere bedeline göre taksit sınırı getirildi.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte taksitli satış kapsamına alınan otomobil satışlarında taksit sınırı aşağıdaki şekilde uygulanacak:

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    • 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay
    • 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay
    • 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay
    • 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

    Ayrıca Bkz. "İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı"

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları uygulanıyor. Böylelikle Bakanlığın söz konusu düzenlemesi BDDK uygulamalarına da paralel hale getirildi.

    İlk maddedeki vade sınırının 60 ay olduğunu görüyoruz fakat ne yazık ki ülkemizde satış fiyatı 120 bin TL'nin altında olan model sayısı yok denecek kadar az. Öte yandan otomobilde taksit zaten vardı fakat bu değişiklikle birlikte otomobilin satış fiyatına göre farklı vade sınırları belirlendi.

    Bununla birlikte yerli otomobillerin çoğunlukta olduğu fiyat baremlerinde taksit sayısının fazla olması, değişiklikle birlikte 'tüketicinin Türkiye'de üretilen modellere yönlendirildiği' tartışmalarının çıkmasına neden oldu. 



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210316-3.htm
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Indomitablee (Muharrem Öztürk) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen daswagen
    Haklısın hocam rahat rahat alırız. Rahat rahat alırız içimize. Senin gibiler yüzünden böyleyiz ya zaten. Rahat rahat alırmışız. Adamın 40 birim kağıt verdiği şeye ben 500 veriyorum. Rahat rahat alacaksın sen zamanı gelince.
    Haklısın hocam rahat rahat alırız. Rahat rahat alırız içimize. Senin gibiler yüzünden böyleyiz ya zaten. Rahat rahat alırmışız. Adamın 40 birim kağıt verdiği şe...
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    1 Yanıt Yanıtla +136
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    120binin altında araba var mı :D
    3 Yanıt Yanıtla +84
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    9FiestaM6 (Çağatay Ç.) 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ohh önce samanını verirsin, ardından suyunu. Sonra sıra sağma vaktine gelir, şimdi de o vakit

    Sağacaksin ki verdiğin samanin ve suyun parasını cikarasin, üzerine de kar edesin
    Ohh önce samanını verirsin, ardından suyunu. Sonra sıra sağma vaktine gelir, şimdi de o vakit [resim] Sağacaksin ki verdiğin samanin ve suyun parasını ci...
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    U universteli 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Clio gibi Avrupa'da, araba değil de ARABACIK sınıfında olan bir taşıt ülkemizde benzinli 1. 3 full paket 223 000 TL gibi beyin yakan ultra süper Neptün ötesi fiyat bandına çıkmışsa sen o taksiti 60 değil de 600 ay yapsan ne olur ???





    Saygılar
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    cesur_0342 (süleyman doğan) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tüh bee lan tam 98 model efsane kasa Çivici 150 bine anlaşmıştım. Adam haberleri duyunca şimdi fiyatı 170 e çeker.

    Ne yapayım sıfır Megane tenekesini alacağıma o bir japooon alırım.
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    K Knkms (on ) 52 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yine bir borçlandırma çabaları.. bi 10 yıl daha düşünmeyelım.. sadece ödeyelim..
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    Knights of Cydonia 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ömür boyu borç ödeyelim. İyi niyetli bir karar olmadığı kesin.
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    B brktmr (Burak TAMER) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bir halt anlamadım. İkinci el araç satışında bankalarin vadeleri, yaş kriterleri falan mı değişecek? Sıfır araba için bu rakamların bir anlamı yok çünkü.
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    Teterboro (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    şimdi 40 bin liralık taksiden çıkma albeayı 60 ay vade ile alabiliyormuyuz??
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    fellini (Okan Alsar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araç fiyatı arttıkça taksit sayısı azalmış. Ters orantılı bir düzenleme, belli ki düzenleme firmalar düşünülerek yapılmış. Umulan etkiyi yaratmayacaktır. Vergi ve kredi düzenlemesi olmadan, umduklarını bulamayacaklar. Kredi musluklarını tekrar açamazlar. Elde bu kaldı, bir de bunu deneyelim mantığı ile yapılmış. Rasyonalite yitirildikten sonra bu tür deneysel adımlarla bir yere varılamaz.
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    B BekirTemel (Bekir ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    süper
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    O onboardx 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Senetle araba almak gibi bunun faizi krediden de yüksek olur.
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    Cem (Cem Kaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala krediyle borçlanmayla mal mülk sahibi oldurmaya çalışan bi devlet. Suni zenginlik. Bu vatandaş ne zaman kendi öz birikimi yada sermayesiyle bir şeyler yapabilecek.
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    102 kişi, toplam 104 yorum yazdı.

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    Türkiye Haberleri, otomobil taksit imkanı ve
    2 etiket daha otomobil satışları 60 ay vade Bilim ve Teknoloji
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