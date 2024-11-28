- Denza N9, özellikleriyle neler sunuyor❓
- PHEV veya tam elektrikli olarak tercih edilebilecek
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Çinli elektrikli araç markası Denza'nın yeni elektrikli SUV modeli N9'un iç mekan görselleri paylaşıldı. Eylül ayından itibaren sadece BYD'nin kontrolünde olan Denza'nın yeni modeli global pazar için geliştirildi. Denza N9'un Çin'deki fiyatı ise 69 bin dolar olacak.
Denza N9, özellikleriyle neler sunuyor❓
Açık ve koyu renkli döşemelerin ahşap yüzeylerle birbirinden ayrıldığı alandaki orta konsolda piyano tuşu şeklinde sıralanan mekanik düğmeler, iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve 11.2 litrelik mini buzdolabı bulunuyor. Orta konsolun alt katmanında da USB girişleri ve çanta vb. eşyalar için saklama alanı sunuluyor. Yukarıda saydığımız ekranlara ek olarak ön cama yansıtılan head-up display ve tavanda katlanabilen bir ekran daha mevcut.
Denza N9'un yaşam alanı üç sıra koltuk düzenine sahip. Ön koltuklar aktif yanal desteklere sahip. Dönülen virajın yönüne göre bu destekler sertleştirilerek daha iyi destek sağlaması hedefleniyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor ve tamamen düz olacak şekilde geriye yatırılabiliyor. Buradaki yolcular kendi klima kontrollerine, USB girişlerine ve 10 kg ağırlık taşıyabilen katlanabilir masaya sahipler.
PHEV veya tam elektrikli olarak tercih edilebilecek
N9'un %100 elektrikli versiyonu da toplam 710 kW güç üreten üç tane elektrik motorundan güç alacak. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak olan modelin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı fakat BYD destekli olduğu için yine şirketin lityum demir fosfat kimyalı Blade bataryasının kullanılmasını bekleyebilriiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.