Yeni BYD Denza N9'un ekranlarla bezeli iç mekanı ortaya çıktı

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Çinli elektrikli araç markası Denza'nın yeni elektrikli SUV modeli N9'un iç mekan görselleri paylaşıldı. Eylül ayından itibaren sadece BYD'nin kontrolünde olan Denza'nın yeni modeli global pazar için geliştirildi. Denza N9'un Çin'deki fiyatı ise 69 bin dolar olacak.

Denza N9, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Denza N9'un iç mekanında markanın diğer modeli Z9'daki tasarım dilini görmekteyiz. Büyük SUV'un yaşam alanı adeta ekranlarla bezeli. Sadece konsolda üç tane ekran bulunuyor. Sürücünün önünde dört kollu direksiyon simidi ve 13.2 inç LCD gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise 17.3 inçlik büyük bir dokunmatik ekran mevcut. Bunlara ek olarak, ön yolcu için de 13.2 inçlik büyük bir ekran kullanılmış.

Açık ve koyu renkli döşemelerin ahşap yüzeylerle birbirinden ayrıldığı alandaki orta konsolda piyano tuşu şeklinde sıralanan mekanik düğmeler, iki adet kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve 11.2 litrelik mini buzdolabı bulunuyor. Orta konsolun alt katmanında da USB girişleri ve çanta vb. eşyalar için saklama alanı sunuluyor. Yukarıda saydığımız ekranlara ek olarak ön cama yansıtılan head-up display ve tavanda katlanabilen bir ekran daha mevcut.

Denza N9'un yaşam alanı üç sıra koltuk düzenine sahip. Ön koltuklar aktif yanal desteklere sahip. Dönülen virajın yönüne göre bu destekler sertleştirilerek daha iyi destek sağlaması hedefleniyor. İkinci sıradaki kaptan koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor ve tamamen düz olacak şekilde geriye yatırılabiliyor. Buradaki yolcular kendi klima kontrollerine, USB girişlerine ve 10 kg ağırlık taşıyabilen katlanabilir masaya sahipler.

PHEV veya tam elektrikli olarak tercih edilebilecek

Tam Boyutta Gör Denza N9; 5258 mm uzunluğa, 2030 mm genişliğe, 1830 mm yüksekliğe ve 3125 mm aks mesafesine sahip büyük bir model. Otomobilin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu toplam 680 kW güç üreten üç elektrik motoru ve 204 beygirlik 2.0 litre turbo motordan güç alıyor. Söz konusu versiyon, 47 kWsa lityum demir fosfat bataryası ile CLTC'ye göre 165 km saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. Kuru ağırlığın 3 tonun üzerinde olması bu batarya büyüklüğünü açıklıyor. Bu versiyonun ulaşabildiği maksimum hız ise 230 km/s.

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N9'un %100 elektrikli versiyonu da toplam 710 kW güç üreten üç tane elektrik motorundan güç alacak. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak olan modelin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı fakat BYD destekli olduğu için yine şirketin lityum demir fosfat kimyalı Blade bataryasının kullanılmasını bekleyebilriiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni BYD Denza N9'un ekranlarla bezeli iç mekanı ortaya çıktı