İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı

Tam Boyutta Gör

İsveçli lityum iyon pil üreticisi Northvolt, Alman otomotiv devi Volkswagen'den 14 milyar doların üzerinde bir sipariş aldığını açıkladı. Önümüzdeki 10 yıla yönelik bu siparişin yerine getirilebilmesi için İsveç'teki Northvolt Ett batarya fabrikasının genişletilmesi gerekecek.

Ayrıca Bkz. "Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

Şirket ayrıca ortak girişim Northvolt Zwei'deki hissesini Volkswagen'e satacağını ve otomobil üreticisinin Northvolt'taki hisse sahipliğini arttıracağını da duyurdu. CATL ve LG Chem gibi büyük Asyalı şirketlerle rekabet edecek Northvolt, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 25 pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Cuberg'i satın almıştı

İsveçli şirket şu anda kilit müşterilerden 27 milyar dolarlık pil siparişi almış durumda. 2016 yılında eski Tesla yöneticisi Peter Carlsson tarafından kurulan Northvolt, geçtiğimiz hafta kendi pilleriyle çalışan elektrikli araçların menzilini arttıracak teknolojiye ulaşmak için ABD merkezli bir batarya şirketi olan Cuberg'i satın almıştı.

https://northvolt.com/newsroom/NorthvoltEtt-supply

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.