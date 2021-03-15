Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı

    İsveçli batarya üreticisi Northvolt, Volkswagen ile 14 milyar dolar değerinde devasa bir pil anlaşması imzaladığını duyurdu. İki şirket arasındaki ortaklığın kapsamı da genişliyor.
    15 Mart 2021, 23:15 (2 sa.)
    604
    14
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı
    Tam Boyutta Gör

    İsveçli lityum iyon pil üreticisi Northvolt, Alman otomotiv devi Volkswagen'den 14 milyar doların üzerinde bir sipariş aldığını açıkladı. Önümüzdeki 10 yıla yönelik bu siparişin yerine getirilebilmesi için İsveç'teki Northvolt Ett batarya fabrikasının genişletilmesi gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Şirket ayrıca ortak girişim Northvolt Zwei'deki hissesini Volkswagen'e satacağını ve otomobil üreticisinin Northvolt'taki hisse sahipliğini arttıracağını da duyurdu. CATL ve LG Chem gibi büyük Asyalı şirketlerle rekabet edecek Northvolt, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 25 pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

    İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı
    Tam Boyutta Gör

    Cuberg'i satın almıştı

    İsveçli şirket şu anda kilit müşterilerden 27 milyar dolarlık pil siparişi almış durumda. 2016 yılında eski Tesla yöneticisi Peter Carlsson tarafından kurulan Northvolt, geçtiğimiz hafta kendi pilleriyle çalışan elektrikli araçların menzilini arttıracak teknolojiye ulaşmak için ABD merkezli bir batarya şirketi olan Cuberg'i satın almıştı.



    https://northvolt.com/newsroom/NorthvoltEtt-supply
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Liquist 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Otomotivde dönüşüm var. Sadece elektrikli araç üretmek değil, motor, sürücü, pil, şarj sistemleri ve daha bir çok yeni denecek alan var. Ülkemizden şirketlerde bu alanları doldurmalı. Tabi bu iyi bir yatırımla olacaktır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 dk. Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı 1 sa. Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı 2 sa. JRPG türündeki SaGa Frontier Remastered, mobil cihazlar için 15 Nisan'da yayınlanacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN İsveçli pil üreticisi, Volkswagen'den 14 milyar dolarlık sipariş aldı Sonraki AirPods Max'in, bu yıl 1 milyon adetten daha az satılması bekleniyor 3 sa. Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu 3 sa. MCDODO ve DH iş birliğiyle 'YAZA MERHABA' yarışması başlıyor 3 sa. Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor 4 sa. Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir 4 sa. Daire büyüklüğüne göre otopark zorunluluğu uygulaması geliyor 5 sa. Şifreli telefon üreticisine örgüte yardım suçlaması 5 sa. ZTE'den yeni bir akıllı saat geliyor: Watch GT 6 sa. Marvel dizisi The Falcon and The Winter Soldier'ın son fragmanı yayınlandı 6 sa. Bakan Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması 6 sa. 499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. Clubhouse gelişmeye devam ediyor 7 sa. EA, birden fazla EA çalışanının oyunculara binlerce dolar karşılığında FIFA kartı sattığını onayladı 7 sa. Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. AirPods 3'ün çıkışı gecikebilir: İşte son gelişmeler 8 sa. Radeon RX 6700 XT stok sıkıntısı yaşıyor 9 sa. Skype uygulamasına aktif gürültü önleme özelliği geldi 9 sa. Elektrikli Kia EV6'nın tasarımı ortaya çıktı 9 sa. Oscar 2021 adayları açıklandı 9 sa. Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız