Otomotiv üretimi yılın ilk 10 ayında yüzde 12 arttı

Tam Boyutta Gör Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 adede ulaştı.

Otomobil üretimi yüzde 23 artarak 779 bin 328 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 23 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı

Tam Boyutta Gör Yılın ilk on aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 832 bin 80 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında geriledi.

Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk on aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Otomotiv sektörü için 2024 öngörüsü: "%30 daralma olabilir" 4 sa. önce eklendi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk on aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 13 artarak 27,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomotiv üretimi yılın ilk 10 ayında yüzde 12 arttı