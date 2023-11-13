Otomotiv üretimi yılın ilk 10 ayında yüzde 12 arttı

Otomobil üretimi yüzde 23 artarak 779 bin 328 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 23 arttı.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolara ulaştı
Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 15 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk on aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk on aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 29,3 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 13 artarak 27,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.