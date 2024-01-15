2023 yılında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2023’ün 12 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede ulaştı.

Otomobil üretimi yüzde 18 artarak 952 bin 667 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 525 bin 963 adedi buldu. 2023 yılında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, hafif ticari araç grubunda yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 16 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolara ulaştı

2023 yılının 12 aylık döneminde otomotiv ihracatı 2022’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 1 milyon 18 bin 247 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022’ye göre yüzde 8 azalarak 16 bin 752 adet olarak gerçekleşti.

SK On, elektrikli araçlar için LFP batarya üretimine başlayacak 5 sa. önce eklendi

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün 12 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2023 yılında toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 10 artarak 33 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 oranında arttı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2023 yılında otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 arttı