Otomotiv sektörü için 2024 öngörüsü: "%30 daralma olabilir"

Tam Boyutta Gör Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti. Bozkurt, 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyalarının satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir."

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi.

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"Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor." diyen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak otomobil almak için 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar falan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."

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