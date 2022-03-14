Yeni 2022 Volkswagen Golf R Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

T-Cross ve Taigo ile Türkiye'deki yeni model atağını sürdüren Alman üretici şimdi de Golf R'ı Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. 2022 Volkswagen Golf R Türkiye fiyatı 1.451.300 TL olarak açıklandı.

Golf R özellikleriyle neler sunuyor?

Standart Golf'ün 150 beygirlik 1.5 eTSI R-Line versiyonu 753.800 TL ile zirvere yer alıyor. Yeni Golf R'da ise 320 beygir güç üreten 2.0 TSI motor bulunuyor. Golf R'ın vergisiz fiyatı 490 bin TL civarında. Vergiler ve diğer masraflarla satış fiyatı 1.451.300 TL'ye çıkıyor.

2022 Volkswagen Golf R'ın kalbindeki motor 320 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Azami hızı elektronik olarak 270 km/s ile sınırlandırılan modelin 0-100 km/s hızlanması 4,7 saniye sürüyor. 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen Golf R'da çekiş gücünü arka sağ ve sol tekerlekler arasında değişken biçimde dağıtan Tork Yönlendirme sistemi de mevcut.

Tam Boyutta Gör

Yeni hot hatch'de dikkat çeken bir diğer özellik de Drift Modu. Bu sayede Golf R, dört tekerlekten çekiş avantajının yanında Drift Modu ile arkadan itişli otomobillerin eğlencesini de kullanıcısına sunmayı ihmal etmiyor. Golf R'da Akrapovic imzalı titantyum egzoz sistemi ve Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) de bulunuyor.

Ford Otosan'dan Romanya atağı: Puma'nın üretimi Otosan'a geçiyor 3 sa. önce eklendi

Yeni Golf R'da 235/35 R19 lastiklerle çevrili 'Estoril' alüminyum alaşımlı jantlar bulunuyor. 4 pistonlu 18 inçlik R fren kaliperleri de jant kolları arasından net bir şekilde görünüyor. Dış tasarım olarak standart Golf'e göre daha sportif görünen modelde parlak siyah difüzör ve büyük tavan üstü spoyler gibi aerodinamik elementler fark yaratıyor.

İç mekanda Nappa deri kaplı koltuklar, karbon grisi dekoratif kaplamalar, fırçalanmış paslanmaz çelik pedallar ve Golf R'a özel ambiyans aydınlatması bulunuyor. Özel R tuşuna sahip ısıtmalı direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve 10 inç bilgi-eğlence ekranı da donanımlar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2022 Volkswagen Golf R Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri