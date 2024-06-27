Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Otomotiv pazarında stokçuluk ve galerilerin sıfırından daha pahalıya 2. el araç satmasının önüne geçmek adına 6 ay ve 6 bin km adıyla da bilinen kısıtlama getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi 1 Ocak 2025'e kadar uzattı. Normalde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecekti.

Pazarlama ve satış kısıtlaması olarak adlandırılan bu düzenleme ile yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından otomobil, motosiklet ve arazi araçlarının ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin km geçmedikçe yeniden satışa sunulmasına kısıtlama getiriliyor.

Yeni 2025 Volkswagen Jetta tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 17 sa. önce eklendi

Bakanlık ayrıca düzenlemenin geçerli olduğu süre boyunca yetkili bayi ve galerilere toplam 52 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomotivde 6 ay ve 6 bin km düzenlemesinin süresi uzatıldı