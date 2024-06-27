Otomotivde 6 ay ve 6 bin km düzenlemesinin süresi uzatıldı

Otomotiv pazarında stokçuluk ve galerilerin sıfırından daha pahalıya 2. el araç satmasının önüne geçmek adına 6 ay ve 6 bin km adıyla da bilinen kısıtlama getirilmişti.
Ticaret Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyi 1 Ocak 2025'e kadar uzattı. Normalde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecekti.
Pazarlama ve satış kısıtlaması olarak adlandırılan bu düzenleme ile yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından otomobil, motosiklet ve arazi araçlarının ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin km geçmedikçe yeniden satışa sunulmasına kısıtlama getiriliyor.
Bakanlık ayrıca düzenlemenin geçerli olduğu süre boyunca yetkili bayi ve galerilere toplam 52 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.