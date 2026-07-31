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    Bakanlıktan ikinci el Tesla ilanına 325 bin lira ceza: Mevzuata aykırı

    Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında liste fiyatının üzerinde satışa çıkarılan Tesla marka bir araç için gelen ihbarı değerlendirdi. Satıcıya 325 bin TL ceza kesildi.

    Bakanlıktan ikinci el Tesla ilanına 325 bin lira ceza Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında fiyat köpüğünü engellemeye ve adil ticaret ortamını sağlamaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Son yapılan incelemelerde, mevzuata aykırı şekilde üretici firmanın belirlediği güncel sıfır liste fiyatının üzerinde ilana konulan ikinci el bir otomobil mercek altına alındı.

    Süreç vatandaş ihbarıyla başladı

    Denetim süreci, bir vatandaşın Ticaret Bakanlığı’na yaptığı ihbarla tetiklendi. İncelemeye alınan ilanda, satıcının ikinci el durumundaki Tesla Model Y marka aracını, markanın resmi satış fiyatının oldukça üzerinde bir tutarla (2,8 milyon TL) çevrim içi ilan platformuna koyduğu belirlendi.

    Bakanlık bünyesindeki Otomotiv Ticareti Dairesi ekiplerinin yaptığı mevzuat kontrolünün ardından, düzenlemeleri ihlal ettiği kesinleşen ilan sahibine 325 bin TL idari para cezası uygulandı.

    Bakanlıktan "Kararlılık" mesajı

    Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, otomotiv pazarında spekülatif fiyat hareketlerine geçit verilmeyeceğini vurguladı. Kaplan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında 'liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi' nedeniyle 325 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

    Mevzuat ne diyor?

    Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında hazırladığı yönetmeliğe göre; ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan edilmesi ve pazarlanması yasak durumda.

    Bakanlık, hem dijital platformlardaki otomasyon sistemleri hem de vatandaşlardan gelen bildirimsiz veya doğrudan ihbarlar üzerinden düzenli taramalar yaparak piyasa dengesini bozan fahiş fiyat uygulamalarına yaptırım uygulamayı sürdürüyor.

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