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OTOY teknolojisi ile cep telefonu ve bilgisayarınız oyun makinesine dönüşüyor

OTOY'un sunucu tabanlı 3D render teknolojisi ile Crysis gibi oyunları cep telefonunuzda veya eski PC'nizde oynayabileceksiniz!
9 yıl
7,1b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulut Bilgi İşlem olarak tanımlanan "Cloud Computing" teknolojisi, IT dünyasının geleceğinde etkin rol oynaması beklenen en önemli adımlardan birisi olarak değerlendiriliyor. BOINC gibi uygulamalar ile Distributed Computing (Dağıtık Bilgi İşlem) teknolojisinin başarı kazanmasından sonra kimilerince sanallaştırma dünyasındaki bir sonraki adım olarak yorumlanan Bulut Bilgi İşlem teknolojisi ile donanımsal farklılıkların ortadan kaldırılması ve yazılım maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Peki nedir bu Bulut Bilgi İşlem ?

Bulut Bilgi İşlem teknolojisi en temel tanımlaması ile tek bir merkezde barındırılan sanallaştırılmış kaynaklar ile internet üzerinden hizmet/servis sağlanması olarak açıklanabilir. Ana çıkış noktası büyük ölçekli firmaların yazılım ve donanım maliyetlerini en aza indirmek olan teknoloji, esnek kullanım özellikleri ve sahip olduğu avantajlar sayesinde son kullanıcılar için de önemli fırsatlar sunacak gibi görünüyor. Zira Bulut Bilgi İşlem teknolojisine ilgi duyan oyun endüstrisinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

OTOY'un sunucu tabanlı 3D render teknolokjisi ile en yeni oyunları cep telefonunuzda oynabileceksiniz. Video'yu izlemek için görsel tıklayabilirsiniz!

Daha önceki bir haberimizde de belirttiğimiz üzere kullanıcılar Bulut Bilgi İşlem teknolojisi ile yüksek performanslı herhangi bir bilgisayara gereksinim duymadan sadece "hızlı" bir internet bağlantısı ile Crysis, GTA 4 vb. pek çok oyunu 720p hatta üstü çözünürlük ayarlarında akıcı olarak oynayabilecekler. Peki bu nasıl gerçekleşecek ? Sistemin işleyişi aslında oldukça basit. Kullanıcılar internet üzerinden oynamak istedikleri oyunu seçecek ve geri kalan tüm operasyonu hizmet aldıkları firmanın gelişmiş sunucuları halledecek.

Cloud Computig tabanlı oyun teknolojileri üzerine faaliyet gösteren OTOY firması bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Sunucu tabanlı 3D render teknolojisi üzerine yoğunlaşan ve bu konuda AMD ve EA gibi biri donanım diğer ise oyun endüstrisinde iddialı iki dev isim ile iş birliğine giden firma hayli iddialı. Hatırlanacağı üzere AMD bir süre önce Fusion Render Cloud adı altında dünyanın en hızlı süper-bilgisayar tasarımı üzerinde çalıştığını açıklamış ve bu sistemin 1000x grafik işlem birimiyle 1 petaFLOP seviyesini aşacağını ifade etmişti.

OTOY teknolojisi ile güçlü bir işlemci veya ekran kartına bağlı kalmaksızın en yeni oyunlar standart bir sistemde oynanabilecek. Video'yu izlemek için görsel tıklayabilirsiniz!

İşte AMD'nin yeni süper-bilgisayar tasarımında da OTOY firmasının sunucu tabanlı 3D render teknolojisine yer veriliyor. Oyun endüstrisinde geleceğin en önemli yeniliklerinden birisi olarak görülen Bulut Bilgi İşlem teknolojisinin kullanımı noktasında bir hayli iddialı olan OTOY'un teknolojisi %100 tarayıcı (IE, Firefox gibi) tabanlı bir sistem. Herhangi bir plug-in veya download ihtiyacı gerektirmeyen bu teknolojisi ile uyumlu bir tarayıcının çalıştığı, konfigürasyon bağımsız hemen her sistemde en yeni oyunlar yüksek çözünürlükte akıcı bir şekilde oynanabilecek.

Tüm işlemin hizmeti sağlayan firmanın sunucularında gerçekleştirilmesinden sonra hazır görüntü internet üzerinden kullanıcılara iletilecek. Bu noktada akıllara acaba "Lag" problem olur mu gibi sorular gelse bile Bulut Bilgi İşlem ile servis sağlamayı planlayan firmalar, özel sıkıştırma teknolojilerini kullanmayı planlıyorlar. Yapılan açıklamalara göre Bulut Bilgi İşlem teknolojisi ile oyun oynamak için en az 1.5Mbps hızında bağlantının, 720p veya üstü çözünürlüklerde oyun deneyimi yaşamak içinse 5Mbps ve üstü hızların yeterli olacağı söyleniyor.

OTOY tarafından geliştirilen teknoloji tarayıcı tabanlı olduğu için hızlı internet bağlantısı alabilen ve uyumlu tarayıcıya sahip olan cep telefonlarıyla da en güncel oyunları oynamak mümkün olabilecek. Hatta bu konuda yayımlanan bir uygulama videosunda GTA 4 oyunu, Samsung Omnia üzerinde herhangi bir kurulum veya yükeleme olmaksızın gayet akıcı bir şekilde oynanabildi. Üstelik OTOY farklı kontrolcülerin (standart butonlar, dokunmatik ekran, akselometre, Xbox pad'leri gibi) bu teknoloji ile birlikte kullanılması için çalışıyor.

OTOY teknolojisi ile güçlü bir işlemci veya ekran kartına bağlı kalmaksızın en yeni oyunlar standart bir sistemde oynanabilecek. Video'yu izlemek için görsel tıklayabilirsiniz!

OTOY, tarayıcı tabanlı bu teknolojinin Wi-Fi ve 3G ile çalışacağını belirtiyor. Tabii firma en azından 1.5Mbps bağlantı hızının olması gerektiğini de özellikle belirtiyor. Apple iPhone ile çalışacak olan teknolojinin Palm Pre veya Android tabanlı çözümlerde de kullanılabileceği belirtiliyor. Bulut Bilgi İşlem ile oyun deneyimi, heyecan verici teknolojilerinden biri zira kullanıcılar en yeni oyunlara ve güçlü donanımlara para harcamadan muhtemelen aylık abonelikler veya talebe göre ödeme sistemiyle oyun keyfini yaşayabilecekler.

Sabit bağlantı hızına gereksinim duyan teknolojinin ev kullanımında etkin bir şekilde çalışması beklenirken, cep telefonu ile kullanımda bazı sorunların yaşanması muhtemel görünüyor. Zira cep telefonları ile teknoloji, genellikle hareket halinde kullanılacağı için stabil bağlantı gereksiniminin nasıl sağlanacağı merak konusu. Ancak ülkemizde de yakında devreye girmesi beklenen 3G teknolojisi ve sağlayacağı yüksek bant genişliği sayesinde Bulut Bilgi İşlem teknolojisi ile oyun deneyimi akıllı telefonlarda da yaşanabilecek gibi görünüyor.


http://www.techcrunch.com/2009/06/22/exclusive-otoy-goes-mobile-turns-your-cell-phone-into-a-powerful-gaming-rig/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
ya arkadaşım ole bir yorumluyorsnuz ki.. adamlar bunu turkıyeye yapmadılarki ..adam yazmıs bu proje sabit internet ıstıyor dıye adsl sabıt ınternet degılkı gidin internetı olcun nezaman sabit cıkıo?? bu olay gelene kadar zaten quicknet fıber ınternet yayılırozaman belkı oynarsınız.
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koxp94 9 yıl
keşke işletim sistemi de böyle olsa
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blah 9 yıl
Arkadaşlar hep mevcut oyunlar üzerinden düşünmüşsünüz. Mevcut oyunlar satılabilmek için piyasadaki mevcut donanımlar değerlendirilerek optimize ediliyor. Bir de oyun yapımcılarının bu super bilgisayarları baz alarak yapacakları oyunları hayal etsenize. :) Gerçi Türkiye standartların da anca hayal edebiliriz zaten ama teknoloji adına super bir buluş :)
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MavéRicK_09 9 yıl
Modern warfare 2 güzel olur...
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mhtbodur 9 yıl
3G temmuz sonunda devreye girecek geçen radyoda dinlediğime göre Turkcell'in CEO'su fiyatların çok makul olacağını söylüyordu görüntülü konuşma normal konuşma ücretinde olacak falan diyordu bakalım az kaldı göreceğiz.. O zaman bu sistemden yararlanabiliriz
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amboleos 9 yıl
gelecekte olacak sisteme adım adım gidiyoruz.
İnternet 2 ile kıtalar arası 36sn bir dvd filim aktarıldığından beri
yakın gelecekte insanların bilgisayarlarını bir modem bir ekran mouse ve klavyeden olacağını düşünüyorum.
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Mechatronik 9 yıl
Korsan olayınıda bitirir heralde..
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Y4Lc1N 9 yıl
5 sene önce genel olarak internetin ne noktada olduğunu düşünürsek hiç de uzak bir olasılık değil. Bugün vimeo'ya hangi bağlantıyla girerseniz girin akıcı bir şekilde 720p video seyredebiliyorsunuz. Ayrıca bu teknolojileri Türkiye şartlarına göre değerlendirmek de çok anlamsız. Sonuçta adamlar "Türkiye'de hala kotalı 1mb internet var uğraşmayalım boşuna abi" diye düşünmüyolar. Amerika veya Japonya şartlarını düşünürsek bu teknoloji 2-3 sene içinde ciddi bir noktaya gelir diye düşünüyorum.
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Blue_hunter 9 yıl
Bu teknoloji gerçek arkadaşlar. Bizzat Crysis ve Farcry oyunlarının yapımcısı Cevat Yerli bir röportajında bahsetmişti bu teknolojiden. Düşündüğümüzden de hızlı kavuşacağız sanırım bu teknolojiye. Ama tabi dünya çapında satış rakamları olan ekran kartı üreticileri bu konuda bir çözüm yolu bulmuşlardır elbet. Belirli anlaşmalar yada sponsorluklarla kazançlarını arttırabilirler bence. Bizim için güzel olan kısmı ise en yüksek kalitedeki oyunları elimizdeki düşük seviye sistemlerle bile yüksek performansta oynayabileceğiz.
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enofercn 9 yıl
crysis fena olmaz countere ne dersin ;D
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sadtneverdie 9 yıl
işte milyonlar harcanmış projeyi Türk insanı iki dakikada nasıl harcıyor görüyorsunuz :)
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Utk-i 9 yıl
Ben bu teknolojinin yakın gelecekte (3-5 sene gibi) ortalığı kasıp kavurabileceğine inanmıyorum. Bugun internet üzerinden yapılan 1080p bir yayını anında izleyebilecek kullanıcı, gelişmiş ülkelerde bile oldukça az sayıda mevcuttur. Buradan yola çıkarak, bu teknolojinin en yaygın kullanımının (günümüz için)720p olacağını varsaymak pekde yanlış olmaz.

720p sıkıştırılmış bir video kalitesinin ve bu teknolojiyle beraber kaçınılmaz olarak oluşacak inputlag ın (100ms altında olabileciğini hiç sanmıyorum), orta-üst ve üst segment pc donanımı sahiplerini ve ps3 - xbox360 kullanıcılarını tatmin edebileceğine hiç ama hiç ihtimal vermiyorum.

Bundan 5 sene sonrası neler getirir bilinmez, yaşayıp görecez. Günümüz şartlarında bu teknoloji ancak alt segment pc kullanıcılarını ve oyun dünyasına nispeten uzak insanları cezbedebilir kanaatindeyim. Tabi oda fiyatlar makul olursa.
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cathedral 9 yıl
Orjinalden alıntı: OsCilLaToR

Ben bu teknelojinin yakın gelecekte (3-5 sene gibi) ortalığı kasıp kavurabileceğine inanmıyorum. Bugun internet üzerinden yapılan 1080p bir yayını anında izleyebilecek kullanıcı, gelişmiş ülkelerde bile oldukça az sayıda mevcuttur. Buradan yola çıkarak, bu teknelojinin en yaygın kullanımının (günümüz için)720p olacağını varsaymak pekde yanlış olmaz.

720p sıkıştırılmış bir video kalitesinin ve bu teknelojiyle beraber kaçınılmaz olarak oluşacak inputlag ın (100ms altında olabileciğini hiç sanmıyorum), orta-üst ve üst segment pc donanımı sahiplerini ve ps3 - xbox360 kullanıcılarını tatmin edebileceğine hiç ama hiç ihtimal vermiyorum.

Bundan 5 sene sonrası neler getirir bilinmez, yaşayıp görecez. Günümüz şartlarında bu tekneloji ancak alt segment pc kullanıcılarını ve oyun dünyasına nispeten uzak insanları cezbedebilir kanaatindeyim. Tabi oda fiyatlar makul olursa.



kesinlikle katılıyorum..bu belki 10 sene sonra icraat edilecek bir olay. İnsanlar amerikada avrupada 150-200 usd ye xbox alıp zaten keyfini çikarıyorlar.

Sonuçta buda bedava olacak bişey değil üyelik ve para isteyecek.Hele bizim ülkemizde hala 1mb ve kotalı internetler varken komik görünüyor.
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sadtneverdie 9 yıl
bu sistem konsolların ölüm fermanıdır ötesi yok.
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buckethead® 9 yıl
ipodda crysis oynamak hiç fena olmaz hani
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