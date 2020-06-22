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    OYDER: Otomotivde ÖTV indirimi beklemiyoruz

    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına dair söylentilere yönelik açıklamada bulundu.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    OYDER: Otomotivde ÖTV indirimi beklemiyoruz
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    Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına dair söylentilere yönelik açıklamada bulundu.

    Böyle bir gelişme beklemediklerini kesin bir dille ifade eden Şahsuvaroğlu, “Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

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    "Haziran satışları geçen yılı geçecek"

    OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasının beklendiğini de belirtti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 42.700 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu yılki haziran ayı satışlarının ise 50.000 seviyesini geçmesi bekleniyor. Hükümetin geçen yıl 1 Ekim’de başlayan “sıfır km araçlar için yüzde 0.49 faizli kredi” kampanyasının 30 Haziran olan bitiş tarihini ötelemesinin bu durumda etkili olduğu belirtildi.

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    Araç bulunurluğuyla ilgili sıkıntıya da değinen Şahsuvaroğlu, Avrupa’nın kendi pazarlarını hareketlendirmek için Türkiye’ye ilk aşamada araç vermeyeceğini, dolayısıyla bu sıkıntının birkaç ay daha devam edeceğini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmeler ışığında müşterilerin, istediği donanım, renk ve aksesuar seviyelerine sahip aracı bulabilmek için 3 ay gibi uzun bir süre beklemek zorunda kalabildiğini belirten Şahsuvaroğlu, yerli üretim araçlarda ise bu sürenin 1 aya kadar indirilebildiğini belirtti.

    Salgın ile birlikte çevreci otomobillere yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, özellikle hibrit otomobillerin satışlarında artış görüldüğünü, tamamen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.



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    enevre (koray suna) 2 sa. en beğenilen
    150 bin tl ye clio alan var demek ki
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    deoks 48 dk. enevre
    2 aylık sıra bile var.
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    xhakan23 (hakan aytan) 2 sa.
    Ya bu zamanda bu fiyatlara kim alıyor sıfır araba bi bizde mi para yok 😞
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 2 sa.
    Olm nasıl araba alabiliyorsunuz lan, helal awk
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 40 dk.
    2. el piyasa öyle uçmuş ki sıfır araçlar bedava gibi geliyor. 20 yıllık bazzatı 45-50 bine satıyorlar. 15 yıllık bazzat 70 bin lira üstü. diğer taraftan 105 bine sıfır egea alıyorsun. hem de 0.49 faizle.
    Yanıtla +1
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    Alqu 40 dk. yeni yorumcu
    Kasa bitmiş hiç olmadığı kadar fakirleşmiş bir dönemde vergi indirimi beklemek çok komik oluyor ihtiyat akçesi bile yok edildi siz düşünün.
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    bactry (omer girikli) 41 dk.
    Çıksın bakalım fiyatlar kimse birşey alamayınca ne yapacaksınız çok merak ediyorum.
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    khytr89 (Hakan ) 6 dk. bactry
    mümkün değil herkes her şeyi alabiliyor, valla artık zekat verecek kişi de bulamıyoruz.

    Maşallah batık bir gemi gibiyiz teoride ama pratikte her şey yolunda görünüyor bende bir anlam veremiyorum
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    deoks 46 dk.
    Bayilerde 3 aylık sıra varken kim indirim bekliyordu anlamıyorum. İndirim gelse o sıralar 6 aya uzayacaktı.

    Passat 1 milyon da olsa bizim millet evi, tarlayı satar alır o arabayı.
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    Sabriye Baaas (Kadıköy Boğası) 1 sa.
    Anlaşıldı sene sonu enflasyon yine yüzde 12 olacak
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    Bilgisayar Bağımlısı 1 sa.
    Yeni yıla yakın yada Yeni yılda ufak bir vergi indirimi gelir bence. O da piyasaya yapay bir hareketlilik kazandırmak için olur. Şuan satışlarda, üretime yetişmekte zor zaten dünya çapında üstüne üstlük bir çok marka yurt dışı pazarını bu corona sürecinden sonra yabancı dövizleri elde etmeye çalışacaktır. Corona'nın iyice dinmesiyle düşük donanımlı ekonomik versiyonlardan kar elde etmeye çalışacak olan firmalar Türkiye'dende kazanç elde etmeye çalışacaktır.

    Bizde ne değişir atıyorum şimdi 200 bin TL olan sıfır araç yeni yılda döviz, global ekonominin normalleşmesi ve bizim ekonominin belirsizliği ile bizde 240 bin TL olur devlet biraz vergi indirir olur araç fiyatları 220-230 bin TL.
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    pandorabox 1 sa.
    bankadan kredi çekiyorsun 1 araç bankaya aliyorsun
    devlete vergi ödüyorsun 1 araç devlete aliyorsun
    benzin koyarken 1 depoda devlete veriyorsun

    100 liralık araca 200 lira veriyorsun
    muayenesi lastiği bakımı parçası benzini derken bir 100 de öyle gider

    100 liralık araç oluyor 400 lira


    bu şekilde araç alan varsa o parayı araç almadan önce tedavisinde kullansın daha hayırlı olur
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    tevfiko (tevfık ozdemır) 2 sa.
    Oyderin açıklamasını önemsemeyen arkadaşlar son ÖTV indirimi bunların baskısıyla gelmişti hatırlatırım.
    kim alıyor sorusuna gelince arkadaşım astra j arabasını yılbaşında satıp altın almıştı. Bugün görüştüm altını bu sabah satıp clio touch otomatik arabaya kapora vermiş. 40 civarı da kredi kullandı 0,79 ihtiyaç.
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    acura07 (Okan Yüksel) 2 sa.
    Foruma göre mart ayında ötv indirimi vardı
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    4 etiket daha ötv indirimi 2020 ötv indirimi olacak mı ötv indirimi gelir mi Bilim ve Teknoloji
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