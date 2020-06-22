OYDER: Otomotivde ÖTV indirimi beklemiyoruz

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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına dair söylentilere yönelik açıklamada bulundu.

Böyle bir gelişme beklemediklerini kesin bir dille ifade eden Şahsuvaroğlu, “Özellikle şu anda, satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki ‘ÖTV indirimi’ beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

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"Haziran satışları geçen yılı geçecek"

OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasının beklendiğini de belirtti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 42.700 adet otomobil satışı gerçekleşmişti. Bu yılki haziran ayı satışlarının ise 50.000 seviyesini geçmesi bekleniyor. Hükümetin geçen yıl 1 Ekim’de başlayan “sıfır km araçlar için yüzde 0.49 faizli kredi” kampanyasının 30 Haziran olan bitiş tarihini ötelemesinin bu durumda etkili olduğu belirtildi.

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Araç bulunurluğuyla ilgili sıkıntıya da değinen Şahsuvaroğlu, Avrupa’nın kendi pazarlarını hareketlendirmek için Türkiye’ye ilk aşamada araç vermeyeceğini, dolayısıyla bu sıkıntının birkaç ay daha devam edeceğini dile getirdi. Yaşanan bu gelişmeler ışığında müşterilerin, istediği donanım, renk ve aksesuar seviyelerine sahip aracı bulabilmek için 3 ay gibi uzun bir süre beklemek zorunda kalabildiğini belirten Şahsuvaroğlu, yerli üretim araçlarda ise bu sürenin 1 aya kadar indirilebildiğini belirtti.

Salgın ile birlikte çevreci otomobillere yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, özellikle hibrit otomobillerin satışlarında artış görüldüğünü, tamamen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.

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