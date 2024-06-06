OVION akıllı telefonlar Kayseri’de üretiliyor

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Tam Boyutta Gör Ülkemizin yerli akıllı telefon markası olarak kısa süre önce faaliyetlerine başlayan OVION hali hazırda 3 modelle piyasada yer alıyor. Çatı firma Kayseri OSB yerleşkesinde telefonların üretimine başladığını duyurdu.

OVION markası kimin?

OVION markası Ödül Madeni Eşya firmasının sahibi Mustafa Kemal Saçmacı tarafından yapılan yatırımla kuruldu. Marka tüketiciye uygun fiyatlı ancak katma değeri yüksek akıllı telefonlar sunmayı amaçlıyor. Ayrıca tam kablosuz kulaklık ve akıllı saat ürünleri de var.

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Seride amiral gemisi OVION V30 Ultra markanın web sitesi üzerinden satışa sunuldu. 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran, Helio G99 (G96) yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 64MP üçlü arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler 14999TL. Ayrıca OVION V20 PRO ve OVION V10 Lite modelleri de var.

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