Şampiyonlar Ligi finalinin kazananı Oppo oldu

Sahanın yıldızı Oppo
UEFA organizasyonunun resmi sponsoru olan Oppo firması, finalde mümkün olan her şekilde göz önünde olmanın mücadelesini verdi. Sadece Çin’de satılıyor olsa da Oppo Find X7 Ultra amiral gemisi reklam kampanyalarının odağında yer aldı.
Wembley Stadı’nı reklam panolarında maç boyunca Oppo Find X7 Ultra reklamı yapılırken, futbol dünyasının en ünlü isimleri Londra’nın farklı noktalarında gerçekleşen etkinliklerde taraftarlar ile bir araya geldi.
Stat yanında kurulan Oppo karşılama standında Kaka, Lampard ve Marchisio ile hatıra fotoğrafı çekmek mümkündü. Ayrıca sezon boyunca gerçekleşen mücadelelerde Opp Find telefonlar ile çekilen anlar da standda sergilendi.
Potters Park içerisine kurulan Oppo standında final maçındaki yedek kulübelerinin replikaları sergilendi ve taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yine Kaka, Robert Pires, Seedorf ve Roberto Carlos bir yardım kuruluşu için oyun oynadı. Son olarak What A Shot fotoğraf yarışmasına katılan Oppo kullanıcılarına ait fotoğraflar da stat ekranlarından sergilendiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.