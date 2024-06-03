Şampiyonlar Ligi finalinin kazananı Oppo oldu

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Tam Boyutta Gör Şampiyonlar Ligi 2023-2024 finali Londra’da gerçekleşirken milli futbolcumuz Arda Güler’in kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund’u geçerek 15. kez bu kupaya uzanan taraf oldu.

Sahanın yıldızı Oppo

UEFA organizasyonunun resmi sponsoru olan Oppo firması, finalde mümkün olan her şekilde göz önünde olmanın mücadelesini verdi. Sadece Çin’de satılıyor olsa da Oppo Find X7 Ultra amiral gemisi reklam kampanyalarının odağında yer aldı.

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Wembley Stadı’nı reklam panolarında maç boyunca Oppo Find X7 Ultra reklamı yapılırken, futbol dünyasının en ünlü isimleri Londra’nın farklı noktalarında gerçekleşen etkinliklerde taraftarlar ile bir araya geldi.

Stat yanında kurulan Oppo karşılama standında Kaka, Lampard ve Marchisio ile hatıra fotoğrafı çekmek mümkündü. Ayrıca sezon boyunca gerçekleşen mücadelelerde Opp Find telefonlar ile çekilen anlar da standda sergilendi.

Potters Park içerisine kurulan Oppo standında final maçındaki yedek kulübelerinin replikaları sergilendi ve taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yine Kaka, Robert Pires, Seedorf ve Roberto Carlos bir yardım kuruluşu için oyun oynadı. Son olarak What A Shot fotoğraf yarışmasına katılan Oppo kullanıcılarına ait fotoğraflar da stat ekranlarından sergilendi

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