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    Şampiyonlar Ligi finalinin kazananı Oppo oldu

    UEFA organizasyonunun resmi sponsoru olan Oppo firması, Şampiyonlar Ligi 2023-2024 finalinde Londra’nın pek çok noktasında Find X7 Ultra amiral gemisinin reklamını yaptı. 
    Oppo Tam Boyutta Gör
    Şampiyonlar Ligi 2023-2024 finali Londra’da gerçekleşirken milli futbolcumuz Arda Güler’in kadrosunda yer aldığı Real Madrid, Borussia Dortmund’u geçerek 15. kez bu kupaya uzanan taraf oldu.

    Sahanın yıldızı Oppo

    UEFA organizasyonunun resmi sponsoru olan Oppo firması, finalde mümkün olan her şekilde göz önünde olmanın mücadelesini verdi. Sadece Çin’de satılıyor olsa da Oppo Find X7 Ultra amiral gemisi reklam kampanyalarının odağında yer aldı.

    Wembley Stadı’nı reklam panolarında maç boyunca Oppo Find X7 Ultra reklamı yapılırken, futbol dünyasının en ünlü isimleri Londra’nın farklı noktalarında gerçekleşen etkinliklerde taraftarlar ile bir araya geldi.

    Stat yanında kurulan Oppo karşılama standında Kaka, Lampard ve Marchisio ile hatıra fotoğrafı çekmek mümkündü. Ayrıca sezon boyunca gerçekleşen mücadelelerde Opp Find telefonlar ile çekilen anlar da standda sergilendi.

    Potters Park içerisine kurulan Oppo standında final maçındaki yedek kulübelerinin replikaları sergilendi ve taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yine Kaka, Robert Pires, Seedorf ve Roberto Carlos bir yardım kuruluşu için oyun oynadı. Son olarak What A Shot fotoğraf yarışmasına katılan Oppo kullanıcılarına ait fotoğraflar da stat ekranlarından sergilendi

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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