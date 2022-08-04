Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OxygenOS 13 tanıtıldı: İşte OxygenOS 13 özellikleri ve gelen yenilikler

    OxygenOS 13, OnePlus 10T tanıtımının gerçekleştiği etkinlikte tanıtıldı. Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesi ile gelen yenilikler, yeni özellikler haberimizde.
    Oy Ver

    OxygenOS 13 özellikleri

    OxygenOS 13 tanıtıldı. Android 13 tabanlı OxygenOS 13 özellikleri, gelen yenilikler resmileşti. OxygenOS 13 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar da belli oldu.

    OnePlus, New York’ta düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonu OnePlus 10T ile birlikte yeni işletim sistemi OxygenOS 13’ü tanıttı.

    OnePlus, OxygenOS’u minimalist simgeler ve animasyonlarla akıcı ve çok yönlü bir görünüm sunan “Aquamorphic Design” olarak adlandırıyor. Aqua, suyun çok yönlülüğüne ve doğal, sakinleştirici özelliğine atıfta bulunurken, Morph, yüksek teknoloji yönünü temsil ediyor. İşte OxygenOS 13 ile gelen yeniliklerden dikkat çekeni:

    OxygenOS 13 özellikleri, yenilikler

    • Gelişmiş Always on Display
    • Zen modu
    • Akıllı launcher
    • Yan araç çubuğu
    • HyperBoost oyun motoru
    • Uzamsal ses ve Dolby Atmos
    • Hızlı eşleştirme
    • Ses geçişi
    • Yakın paylaşım ve uygulama akışı
    • Daha iyi güvenlik

    OxygenOS 13 yenilikleri
    Tam Boyutta Gör

    Oxygen 13, daha gelişmiş her zaman açık ekran (always on display) sunuyor; daha fazla kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar telefonu açma, kilit ekranı şifresini girme gereği duymadan ekranda ne görmek istediklerini karar vermek için daha fazla seçeneğe sahip. OnePlus’ın Spotify ile iş birliğinin sonucu olarak kullanıcılar yalnızca müzik listelerine daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca akıllı ekran, şarkı ismini, sanatçı ve albümü ekranda hazır sunacak. Ek olarak çizime yönelik yeni araçlar kilit ekranından sunulacak.

    Zen modu OxygenOS 13’te de mevcut ve kullanıcıların telefondan bir süreliğine de olsa uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Özelleştirilebilir özellik, kullanıcıların bildirimler, beyaz gürültü ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan rahatsız olmak istemedikleri zamanı ayarlamalarına olanak tanıyor. Özel tema ve ses de ayarlanabiliyor.

    Akıllı launcher (başlatıcı), klasörleri ve içeriklerini ana ekranda büyüterek daha kolay erişimi mümkün kılıyor. Kullanıcıları klasörü açmak zorunda kalmadan klasördeki uygulamalara dokunup açabiliyor. Ayrıca ana ekrandan widget’lar (araç takımları) da eklenebiliyor.

    OxygenOS 13 always on display
    Tam Boyutta Gör

    Kenar araç çubuğu, tüm uygulamalara kolay erişim sağlayan pratik bir işlev. Kulanıcılar, öne çıkarılacak uygulamaları seçebiliyor.

    HyperBoost oyun motoru, daha akıcı ve daha stabil oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış ancak oyunun da desteklemesi gerekiyor. Bu özellik, kare hızının düşmesi, yükselmesi durumunu azaltmak ve cihazın dokunma tepki hızını iyileştirmek gibi oyun performansını iyileştiren ayarlamalar yapıyor.

    OxygenOS 13, en iyi ses deneyimi için farklı uygulamalarda sesin geldiği yönü ayarlamanıza olanak tanıyan uzamsal ses desteği getiriyor. Android 13 tabanlı yeni OxygenOS ayrıca daha geniş bir ses alanı ve daha doğru uzamsal ses algılama sunan Dolby Atmos desteği getiriyor.

    OxygenOS 13 işletim sistemi, desteklenen kablosuz kulaklık ve kulaklıklara, akıllı TV’ler ve daha fazlasına daha hızlı bir şekilde (saniyeler içinde) bağlanmayı mümkün kılan hızlı eşleştirme/eşleşme özelliğini getiriyor.

    OxygenOS 13 spotify
    Tam Boyutta Gör

    Ses değiştirme özelliği, kullanıcıların bir ses cihazından diğerine veya tam tersine kolayca geçiş yapmalarını sağlıyor.

    Kullanıcılar Google hesaplarına giriş yaptığında, Android telefon ve Windows bilgisayarlarından hızlı bir şekilde içerik aktarmalarını sağlayan Nearby Share özelliği OxygenOS 13 ile geliyor. Telefon ekranını ChromeOS cihazına yansıtma olanağı tanıyan uygulama akışı adında bir işlev de sunuluyor.

    OxygenOS 13, gelişmiş güvenlik sunuyor. Riskli uygulama ve indirmede kullanıcı otomatik olarak uyarılacak. OxygenOS 13 ayrıca herkese açık WiFi ağına bağlanırken bile kullanıcı konumunu güvende tutacak.

    OxygenOS 13 ne zaman çıkacak?

    OnePlus, OxygenOS 13 çıkış tarihin ilişkin net bir açıklama yapmadı. OnePlus 10 Pro’nun yakında geleceği, OnePlus 10T modelinin de bu yılın sonunda çıkış yapacağı açıklandı. Buna göre, 2022 sonuna gelmeden OxygenOS 13 özelliklerini deneyimleyebileceğiz ancak bazı cihazlar 2023’e kadar güncellemeyi almayabilir.

    OxygenOS 13 güncellemesi alacak telefonlar

    Çinli üretici, stabil Oxygen 13 güncellemesini alacak tüm cihazların listesini paylaştı. Ayrıca Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesini sunacağı OnePlus Nord cihazları da paylaştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    ccguven 2 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

    Profil resmi
    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9T
    Xiaomi Redmi 9T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
    ASUS VivoBook 15 OLED K513EA-L12004
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız