OxygenOS 13 tanıtıldı: İşte OxygenOS 13 özellikleri ve gelen yenilikler

OxygenOS 13 tanıtıldı. Android 13 tabanlı OxygenOS 13 özellikleri, gelen yenilikler resmileşti. OxygenOS 13 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar da belli oldu.

OnePlus, New York’ta düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonu OnePlus 10T ile birlikte yeni işletim sistemi OxygenOS 13’ü tanıttı.

OnePlus, OxygenOS’u minimalist simgeler ve animasyonlarla akıcı ve çok yönlü bir görünüm sunan “Aquamorphic Design” olarak adlandırıyor. Aqua, suyun çok yönlülüğüne ve doğal, sakinleştirici özelliğine atıfta bulunurken, Morph, yüksek teknoloji yönünü temsil ediyor. İşte OxygenOS 13 ile gelen yeniliklerden dikkat çekeni:

OxygenOS 13 özellikleri, yenilikler

Gelişmiş Always on Display

Zen modu

Akıllı launcher

Yan araç çubuğu

HyperBoost oyun motoru

Uzamsal ses ve Dolby Atmos

Hızlı eşleştirme

Ses geçişi

Yakın paylaşım ve uygulama akışı

Daha iyi güvenlik

Oxygen 13, daha gelişmiş her zaman açık ekran (always on display) sunuyor; daha fazla kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar telefonu açma, kilit ekranı şifresini girme gereği duymadan ekranda ne görmek istediklerini karar vermek için daha fazla seçeneğe sahip. OnePlus’ın Spotify ile iş birliğinin sonucu olarak kullanıcılar yalnızca müzik listelerine daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca akıllı ekran, şarkı ismini, sanatçı ve albümü ekranda hazır sunacak. Ek olarak çizime yönelik yeni araçlar kilit ekranından sunulacak.

Zen modu OxygenOS 13’te de mevcut ve kullanıcıların telefondan bir süreliğine de olsa uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Özelleştirilebilir özellik, kullanıcıların bildirimler, beyaz gürültü ve diğer dikkat dağıtıcı unsurlardan rahatsız olmak istemedikleri zamanı ayarlamalarına olanak tanıyor. Özel tema ve ses de ayarlanabiliyor.

Akıllı launcher (başlatıcı), klasörleri ve içeriklerini ana ekranda büyüterek daha kolay erişimi mümkün kılıyor. Kullanıcıları klasörü açmak zorunda kalmadan klasördeki uygulamalara dokunup açabiliyor. Ayrıca ana ekrandan widget’lar (araç takımları) da eklenebiliyor.

Kenar araç çubuğu, tüm uygulamalara kolay erişim sağlayan pratik bir işlev. Kulanıcılar, öne çıkarılacak uygulamaları seçebiliyor.

HyperBoost oyun motoru, daha akıcı ve daha stabil oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış ancak oyunun da desteklemesi gerekiyor. Bu özellik, kare hızının düşmesi, yükselmesi durumunu azaltmak ve cihazın dokunma tepki hızını iyileştirmek gibi oyun performansını iyileştiren ayarlamalar yapıyor.

OxygenOS 13, en iyi ses deneyimi için farklı uygulamalarda sesin geldiği yönü ayarlamanıza olanak tanıyan uzamsal ses desteği getiriyor. Android 13 tabanlı yeni OxygenOS ayrıca daha geniş bir ses alanı ve daha doğru uzamsal ses algılama sunan Dolby Atmos desteği getiriyor.

OxygenOS 13 işletim sistemi, desteklenen kablosuz kulaklık ve kulaklıklara, akıllı TV’ler ve daha fazlasına daha hızlı bir şekilde (saniyeler içinde) bağlanmayı mümkün kılan hızlı eşleştirme/eşleşme özelliğini getiriyor.

Ses değiştirme özelliği, kullanıcıların bir ses cihazından diğerine veya tam tersine kolayca geçiş yapmalarını sağlıyor.

Kullanıcılar Google hesaplarına giriş yaptığında, Android telefon ve Windows bilgisayarlarından hızlı bir şekilde içerik aktarmalarını sağlayan Nearby Share özelliği OxygenOS 13 ile geliyor. Telefon ekranını ChromeOS cihazına yansıtma olanağı tanıyan uygulama akışı adında bir işlev de sunuluyor.

OxygenOS 13, gelişmiş güvenlik sunuyor. Riskli uygulama ve indirmede kullanıcı otomatik olarak uyarılacak. OxygenOS 13 ayrıca herkese açık WiFi ağına bağlanırken bile kullanıcı konumunu güvende tutacak.

OxygenOS 13 ne zaman çıkacak?

OnePlus, OxygenOS 13 çıkış tarihin ilişkin net bir açıklama yapmadı. OnePlus 10 Pro’nun yakında geleceği, OnePlus 10T modelinin de bu yılın sonunda çıkış yapacağı açıklandı. Buna göre, 2022 sonuna gelmeden OxygenOS 13 özelliklerini deneyimleyebileceğiz ancak bazı cihazlar 2023’e kadar güncellemeyi almayabilir.

OxygenOS 13 güncellemesi alacak telefonlar

Çinli üretici, stabil Oxygen 13 güncellemesini alacak tüm cihazların listesini paylaştı. Ayrıca Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesini sunacağı OnePlus Nord cihazları da paylaştı.

OxygenOS 13 tanıtıldı: İşte OxygenOS 13 özellikleri