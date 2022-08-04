Android 13 güncellemesi alacak OnePlus telefonları belli oldu

- Hangi OnePlus cihazları Android 13 güncellemesi alacak?
- Android 13 güncellemesi alacak OnePlus telefonları:
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Android dünyasının sevilen markalarından olan OnePlus, son yıllarda bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Yüksek fiyat artışları, geciken güncellemeler ve performans kısıtlama gibi problemler ile uğraşan firma, Oxygen OS ve ColorOS işletim sistemlerini de birleştirerek hayranlarını kızdırmıştı. Yeni tanıtılan OnePlus 10T ile hayranların tekrar ilgisini çeken firma, Android 13 planlarını paylaştı.
Hangi OnePlus cihazları Android 13 güncellemesi alacak?
Mayıs ayındaki Google I/O Geliştirici Konferansı’nda duyurulan Android 13, büyük ihtimalle eylül ayında Pixel cihazları için çıkış yapacak. Yıl sonuna doğru birçok firmanın Android 13 güncelleme sürecini de başlatması bekleniyor. Bu doğrultuda OnePlus, Android 13 tabanlı OxygenOS 13 güncellemesine kavuşacak cihazların listesini yayınladı.
Güncelleme, ilk OnePlus 10 Plus ve ardından OnePlus 10T için yayınlanacak. Kalan cihazlar için ise yayınlanma sırası hakkında bir açıklama yapılmadı. 3 sene öncesine kadar cihazlar içerek güncelleme listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Android 13 güncellemesi alacak OnePlus telefonları:
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 10T
- OnePlus 10R
- OnePlus 9
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9R
- OnePlus 9T
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE
- OnePlus Nord CE 2
- OnePlus Nord CE 2 Lite
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw