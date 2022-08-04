Merakla beklenen OnePlus 10T tanıtıldı: Tam bir performans canavarı

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Bir zamanların amiral gemi katili olarak adlandırılan OnePlus, artık o unvanından uzak olsa da sunduğu telefonlar ile piyasanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak OnePlus 10T ile karşımıza çıkan üretici, yeni amiral gemisiyle yine adından söz ettirecek.

Bugün düzenlenen ve çevrimiçi olarak da izlenebilen etkinlik kapsamında OnePlus 10T tanıtıldı. Ayrıca etkinlik kapsamında yeni amiral gemisiyle birlikte OxygenOS 13’ün de tanıtımı gerçekleştirildi. New York’ta gerçekleştirilen etkinliğin başlarında ise OnePlus’ın genişleyen ürün çeşitliliğinin satışları ciddi oranda artırdığının altı çizildi.

OnePlus 10T özellikleri

İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8GB / 12 GB / 16 GB

: 8GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB UFS 3.1

: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Batarya : 4800mAh ve 150W Supervooc hızlı şarj

: 4800mAh ve 150W Supervooc hızlı şarj Ekran : 6.7 inç FHD+ 120 Hz Fluid AMOLED

: 6.7 inç FHD+ 120 Hz Fluid AMOLED Arka Kamera : Ana kamera; 50 MP, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP macro lens

: Ana kamera; 50 MP, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP macro lens Ön Kamera: 16 MP

16 MP İşletim sistemi: Android 12

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OnePlus 10T, halihazırda Qualcomm’un en güçlü yongası olan Snapdragon 8+ Gen 1’den gücünü alıyor. Konfigürasyona bağlı olarak 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen telefonda ekran tarafında 6.7 inçlik 120Hz Fluid AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Yenileme hızı 60Hz, 90Hz ve 120Hz olarak çalışacak şekilde ayarlanabiliyor. Ekran bazında dokunma hassasiyetinde de optimizasyonlara gidilmiş. Böylece 720Hz seviyesinde bir dokunma hassasiyeti yakalanmış. Öte yandan ekranın maksimum parlaklığı ise 950nit seviyesinde.

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OnePlus 10T’nin arka tarafındaysa üçlü kamera kurulumu ve dairesel flaş yerleşimini görüyoruz. Ana kamera 4K 60 FPS video çekim kabiliyetine sahip olan 50 MP çözünürlüğünde IMX766 sensörüyle şekilleniyor. OIS ile desteklenen bu kamera 8 MP çözünürlüğünde ulta geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ayrıca 2-4cm çekimlere imkan tanıyan Macro lens de yine cihazdaki konumunu almış durumda. Telefonun ön yüzünde ise 16 MP değerinde sensör bulunuyor.

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Cihazın termal disiplininin iyileştirilmesi için birtakım yeniliklere gidilmiş durumda. Yapılan geliştirmeler ile birlikte bataryanın ısınması minimuma indirilirken cihaza eklenen yeni soğutma çözümü de önemli bir adım. Yeni nesil üç boyutlu Vapor soğutma sistemi, OnePlus 10T’nin ekstrem koşullarda rakiplerinden 5 derece daha serin çalışmasını sağlıyor.

Amiral gemisinin batarya kısmında ise 4800mAh gücünde bir pil bulunuyor. Yine pil kullanımı tarafında yapılan iyileştirmeler mevcut fakat asıl dikkat çeken detay 150W Supervooc adındaki hızlı şarj teknolojisi. Sadece 3 dakikada yüzde 28 şarj olan cihaz, saatlerce kullanımı mümkün kılıyor. 10 dakikalık şarj ile ise bir günlük pil ömrü vadediliyor.

OnePlus 10T fiyatı ve çıkış tarihi

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OnePlus 10T, bugün itibariyle erken erişime açılmış durumda. Ön siparişler Amerika için 1 Eylül’de başlayacak. OnePlus 10T, raflardaki yerini ise 29 Eylül’de alacak. Avrupa'da ise 25 Ağustos'ta satışlara başlanacak. Fiyat noktasında ise OnePlus, oldukça rekabetçi duruyor. 8 GB ve 128 GB model 649 Dolar, 16 GB ve 256 GB model ise 749 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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