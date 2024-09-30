OnePlus kullanıcıları, OxygenOS 15 ile hangi yeniliklere kavuşabilir?

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OxygenOS 15'in piyasaya çıkışı yaklaşıyor ve bu yeni güncellemenin getireceği yenilikler şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Android 15 tabanlı olacak bu sürüm, OnePlus kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunmayı hedefliyor. Beta sürümünün bu ay ya da gelecek ayın başında başlaması beklenirken, kararlı sürümün ise kasım ayında dağıtılacağı öngörülüyor. Ancak resmi duyuru gelmeden önce, sızıntılar sayesinde OxygenOS 15'in neler sunabileceği hakkında bazı bilgilere sahibiz.

Yeni sürümde en dikkat çekici değişikliklerden biri, Kontrol Merkezi'nin yenilenmesi olacak. OxygenOS 15'te, HyperOS ve iOS’tan esinlenilen bir arayüz ile karşılaşabiliriz. Kontrol Merkezi'nde büyük boyutlu iki tuşun yanında, medya oynatıcı, parlaklık kaydırıcısı ve ses kontrol paneli gibi birçok öğe bulunacak. Ayrıca hızlı ayarlar bölümünde yer alan simgeler dairesel şekilde olacak ve kullanıcılar bu arayüzü kişiselleştirebilecek. Kontrol Merkezi ve bildirim alanı, farklı kaydırma hareketleriyle birbirinden ayrılacak.

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OnePlus, kullanıcılarına nostaljik bir sürpriz yaparak "Never Settle" sloganına dayanan eski bir Paskalya yumurtasını geri getiriyor. Bu sürprizi, hesap makinesi uygulamasında "1+" yazıp eşittir tuşuna bastığınızda göreceksiniz.

OxygenOS 15, iOS'tan ilham alınarak geliştirilen bazı özellikleri de beraberinde getiriyor. Dinamik Ada'ya benzer bir detay, ekranın üst kısmında yer alacak. Ayrıca, Canlı Fotoğraflar seçeneği ile fotoğraf çekerken kısa videolar kaydedebileceksiniz. Bunun yanı sıra, yeniden tasarlanan ses kontrol kaydırıcısı ve kilit ekranı özelleştirmeleri de dikkat çeken diğer özellikler arasında yer alıyor.

Bir diğer önemli yenilik ise "Video Pil Tasarrufu" özelliği olacak. Bu özellik, video izlerken pil tüketimini optimize ederek daha uzun kullanım süresi sunmayı hedefliyor. Ancak bu özelliğin video kalitesini az da olsa etkileyebileceği belirtiliyor.

Android 15 ile gelen yenilikler arasında uydu bağlantı desteği de bulunuyor. Bu özellik, cep telefonu kapsama alanı olmayan yerlerde bile kısa mesaj göndermeyi mümkün kılacak. Ayrıca, cihaz çalındığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan bir hırsızlık algılama kilidi de sisteme entegre edilecek.

OxygenOS 15 ile birlikte sunulması beklenen yeniliklerden biri de bölünmüş ekran uygulama çiftleri oluşturma imkanı olacak. Ayrıca, uygulamaları kaldırırken verileri silmeden arşivleme özelliği de bu sürümle birlikte geliyor. Bu sayede, uygulamaları daha sonra kaldığınız yerden devam ederek kullanabileceksiniz.

OnePlus’ın geliştirme ekibinin sunduğu bu yeni özelliklerle OxygenOS 15’in kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirmesi bekleniyor.

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