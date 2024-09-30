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    OnePlus kullanıcıları, OxygenOS 15 ile hangi yeniliklere kavuşabilir?

    Android kullanıcılarının çok büyük bir kısmı yeni sürüme kilitlenmiş durumda. Çinli teknoloji şirketi OnePlus ise OxygenOS 15 güncellemesi ile kullanıcılarına ilave yenilikler sunmanın peşinde.

    OxygenOS 15 hangi özelliklerle gelecek? Tam Boyutta Gör

    OxygenOS 15'in piyasaya çıkışı yaklaşıyor ve bu yeni güncellemenin getireceği yenilikler şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda. Android 15 tabanlı olacak bu sürüm, OnePlus kullanıcılarına pek çok yeni özellik sunmayı hedefliyor. Beta sürümünün bu ay ya da gelecek ayın başında başlaması beklenirken, kararlı sürümün ise kasım ayında dağıtılacağı öngörülüyor. Ancak resmi duyuru gelmeden önce, sızıntılar sayesinde OxygenOS 15'in neler sunabileceği hakkında bazı bilgilere sahibiz.

    Yeni sürümde en dikkat çekici değişikliklerden biri, Kontrol Merkezi'nin yenilenmesi olacak. OxygenOS 15'te, HyperOS ve iOS’tan esinlenilen bir arayüz ile karşılaşabiliriz. Kontrol Merkezi'nde büyük boyutlu iki tuşun yanında, medya oynatıcı, parlaklık kaydırıcısı ve ses kontrol paneli gibi birçok öğe bulunacak. Ayrıca hızlı ayarlar bölümünde yer alan simgeler dairesel şekilde olacak ve kullanıcılar bu arayüzü kişiselleştirebilecek. Kontrol Merkezi ve bildirim alanı, farklı kaydırma hareketleriyle birbirinden ayrılacak.

    OnePlus, kullanıcılarına nostaljik bir sürpriz yaparak "Never Settle" sloganına dayanan eski bir Paskalya yumurtasını geri getiriyor. Bu sürprizi, hesap makinesi uygulamasında "1+" yazıp eşittir tuşuna bastığınızda göreceksiniz.

    OxygenOS 15, iOS'tan ilham alınarak geliştirilen bazı özellikleri de beraberinde getiriyor. Dinamik Ada'ya benzer bir detay, ekranın üst kısmında yer alacak. Ayrıca, Canlı Fotoğraflar seçeneği ile fotoğraf çekerken kısa videolar kaydedebileceksiniz. Bunun yanı sıra, yeniden tasarlanan ses kontrol kaydırıcısı ve kilit ekranı özelleştirmeleri de dikkat çeken diğer özellikler arasında yer alıyor.

    Bir diğer önemli yenilik ise "Video Pil Tasarrufu" özelliği olacak. Bu özellik, video izlerken pil tüketimini optimize ederek daha uzun kullanım süresi sunmayı hedefliyor. Ancak bu özelliğin video kalitesini az da olsa etkileyebileceği belirtiliyor.

    Android 15 ile gelen yenilikler arasında uydu bağlantı desteği de bulunuyor. Bu özellik, cep telefonu kapsama alanı olmayan yerlerde bile kısa mesaj göndermeyi mümkün kılacak. Ayrıca, cihaz çalındığında otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan bir hırsızlık algılama kilidi de sisteme entegre edilecek.

    OxygenOS 15 ile birlikte sunulması beklenen yeniliklerden biri de bölünmüş ekran uygulama çiftleri oluşturma imkanı olacak. Ayrıca, uygulamaları kaldırırken verileri silmeden arşivleme özelliği de bu sürümle birlikte geliyor. Bu sayede, uygulamaları daha sonra kaldığınız yerden devam ederek kullanabileceksiniz.

    OnePlus’ın geliştirme ekibinin sunduğu bu yeni özelliklerle OxygenOS 15’in kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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